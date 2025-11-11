Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser Prado за год 160 тысяч км

Есть люди, которые используют свои машины только для того, чтобы добираться на них до работы, а есть те, кто буквально живут в автомобилях. Одним из представителей последних является Шейн Сомерс из США.

Мужчина владеет бизнесом по доставке жизненно важных лекарств и медицинских принадлежностей из больниц в дома престарелых. И нуждается в надежном автомобиле, который не подведет его в любых ситуациях.

Его выбором стал Toyota Land Cruiser Prado (J250), который был приобретен в 2024 году новым. Машина оснащена современной турбогибридной силовой установкой на базе 4-цилиндрового 2,4-литрового бензинового ДВС.

Фото Toyota Land Cruiser Prado, проехавшего за год 160 тысяч км

По словам владельца внедорожника, всего за год он проехал на нем 110 тысяч миль, что эквивалентно 160 тысячам км. И автомобиль ни разу его не подвел.

Машина отлично выдержала испытания, а сам ее обладатель описал состояние своего Prado следующими словами: «С ним нет проблем, ничего не гремит, не отваливается».

За 160 тысяч километров пробега, пройденных всего за 1 год эксплуатации, в «Ленд Крузере» пришлось провести 22 замены масла, но количество замененных воздушных и салонных фильтров оказалось всего 3. Кроме того, дважды во внедорожнике менялись свечи зажигания и трижды комплекты шин.