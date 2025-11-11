Американец проехал на новом гибридном Toyota Land Cruiser Prado за год 160 тысяч км

Есть люди, которые используют свои машины только для того, чтобы добираться на них до работы, а есть те, кто буквально живут в автомобилях. Одним из представителей последних является Шейн Сомерс из США.
Мужчина владеет бизнесом по доставке жизненно важных лекарств и медицинских принадлежностей из больниц в дома престарелых. И нуждается в надежном автомобиле, который не подведет его в любых ситуациях.
Его выбором стал Toyota Land Cruiser Prado (J250), который был приобретен в 2024 году новым. Машина оснащена современной турбогибридной силовой установкой на базе 4-цилиндрового 2,4-литрового бензинового ДВС.
По словам владельца внедорожника, всего за год он проехал на нем 110 тысяч миль, что эквивалентно 160 тысячам км. И автомобиль ни разу его не подвел.
Машина отлично выдержала испытания, а сам ее обладатель описал состояние своего Prado следующими словами: «С ним нет проблем, ничего не гремит, не отваливается».
За 160 тысяч километров пробега, пройденных всего за 1 год эксплуатации, в «Ленд Крузере» пришлось провести 22 замены масла, но количество замененных воздушных и салонных фильтров оказалось всего 3. Кроме того, дважды во внедорожнике менялись свечи зажигания и трижды комплекты шин.