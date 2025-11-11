Один из самых качественных хэтчбеков в мире не узнают в новом поколении

Актуальная версия компакт-кара Honda Fit дебютировала в 2020 году и предлагается на рынке на протяжении уже более пяти лет. По информации инсайдеров, японский автопроизводитель завершает работы над новой генерацией «Фита», премьера которой может состояться уже осенью 2026 года.

Хэтчбек, считающийся одним из самых выносливых и качественных небольших автомобилей в мире, может увеличиться в размерах, а также примерить более агрессивную внешность, напоминающую экстерьер модели Prelude.

По данным японского журнала «Creative Trend», Fit следующего поколения прибавит в длине 55 мм, растянувшись с 3995 мм до 4050 мм, а его колесная база увеличится на 20 мм (с 2530 мм до 2550 мм).

Рендер нового поколения Honda Fit

Более крупные габариты обещают машине больше свободного пространства в салоне как для пассажиров, так и для их багажа.

Внешне автомобиль может удивить более агрессивным дизайном передней части кузова с заостренными фарами, оспортивленным бампером и новой решеткой радиатора, а внутри выделиться наличием полностью цифровой комбинации приборов и увеличенным до 12 дюймов экраном мультимедийной системы с поддержкой ИИ.

Силовая установка Honda e:HEV, которую может получить Fit нового поколения

Подробностей о том, как поменяется Fit в свежей генерации технически пока нет. Ходят слухи, что машине будет положена новейшая силовая установка e:HEV с 1,5-литровым бензиновым ДВС и электромотором, которая обеспечит 5-дверке 40-процентную экономию топлива в сравнении с текущей версией.

В продажу в Японии новый Honda Fit поступит до конца следующего года.