Новый легковой пикап Volkswagen для битвы с Hyundai и Ford показан неофициально

Текст: Ростислав Архипов
Сегмент легковых пикапов набирает популярность. После запуска его первооткрывателей в лицах Hyundai Santa Cruz и Ford Maverick на него обратили внимание многие крупные компании, в том числе Volkswagen.

Еще в начале этого года стало известно о планах VW по выпуску нового компактного утилитарника, построенного на легковой платформе MQB A0. Это та же самая архитектура, что легла в основу хэтчбека Volkswagen Polo и Volkswagen T-Cross. 

На днях бразильский цифровой художник «Kleber Silva» из студии «KDesignAG» представил свежие изображения такого пикапа, который, по слухам, получит имя Udara (сейчас проект носит внутризаводской индекс VW247).

Спекулятивное изображение нового легкового пикапа Volkswagen

Длина нового легкового утилитарника VW должна составить примерно 4750 мм, а колесная база растянуться до 2800 мм. Автор рендеров пикапа полагает, что в его внешности будут использованы экстерьерные детали моделей Tera и Tiguan.

Автомобиль получит крупные блоки фар, многоуровневую решетку радиатора, рельефные крылья спереди и сзади, торцы которых будут прикрыты пластиком, а также серебристые декоративные накладки на бамперах и порогах.

Спекулятивное изображение нового легкового пикапа Volkswagen

Ранние слухи свидетельствовали о том, что подвеска машины будет спроектирована на основе шасси небольшого кроссовера Volkswagen T-Cross.

Приводить в движение эту модель, скорее всего, планируют полуторалитровым бензиновым двигателем, состыкованным с мягко-гибридным довеском и восьмиступенчатым «автоматом». Полный привод можно будет выбрать в качестве опции.

Сборку Volkswagen Udara наладят на мощностях завода VW в Бразилии. В продажу машина поступит в конце 2026 – начале 2027 года.

Фото:KDesignAG/Kleber Silva

