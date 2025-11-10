«Неубиваемый» грузовичок Toyota старой школы продают в России по ошеломляющей цене: и это еще не предел

Современные внедорожники Toyota не могут похвастать той же выносливостью, что их бывшие коллеги по цеху, но как минимум одна модель старой школы, известная своей невероятной долговечностью, все еще в строю. Это Land Cruiser 70.

«Семидесятка» существует как в виде классического внедорожника, так и в более редких версиях кузовах фургон и пикап. И сейчас продается лишь на отдельных рынках сбыта.

Как удалось выяснить «Daily-Motor», накануне этот внедорожник стал доступен на российском авторынке в модификации пикап. Но его цена способна отбить всю охоту от покупки такой машины.

Toyota Land Cruiser 70 в кузове пикап

Несмотря на то, что устаревший Land Cruiser 70 заметно уступает своим нынешним аналогам с точки зрения оснащения и современности, стоит он крайне недешево.

Так, к примеру, во Владивостоке экземпляр пикапа LC 70 с одинарной кабиной с 2,8-литровым дизельным мотором на 204 лошадиные силы и «автоматом» продается за 9 миллионов 360 тысяч рублей.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70 в кузове пикап

Еще дороже стоят машины с 4-литровым бензиновым мотором на 228 лошадиных сил и двойной кабиной, за которые в Подмосковье просят без малого 10 миллионов 500 тысяч рублей.

Для сравнения, это практически столько же или даже дороже, чем цена современных Toyota Land Cruiser 250/Prado, которые превосходят устаревшую «семидесятку» как с точки зрения комфорта, так и расхода топлива, а также динамики.

Во всех случаях цены на новые Toyota Land Cruiser 70 в России, завезенные по схеме «серого» импорта, вскоре станут еще выше.

С 1 декабря в РФ вступят в силу новые ставки утильсбора, способные подбросить стоимость машин мощностью свыше 160 лошадиных сил до очередных рекордов.