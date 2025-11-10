ДомойАвтоновости сегодня«Неубиваемый» грузовичок Toyota старой школы продают в России по ошеломляющей цене: и...

«Неубиваемый» грузовичок Toyota старой школы продают в России по ошеломляющей цене: и это еще не предел

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
toyota land cruiser 1188503 1

Современные внедорожники Toyota не могут похвастать той же выносливостью, что их бывшие коллеги по цеху, но как минимум одна модель старой школы, известная своей невероятной долговечностью, все еще в строю. Это Land Cruiser 70.

«Семидесятка» существует как в виде классического внедорожника, так и в более редких версиях кузовах фургон и пикап. И сейчас продается лишь на отдельных рынках сбыта.

Как удалось выяснить «Daily-Motor», накануне этот внедорожник стал доступен на российском авторынке в модификации пикап. Но его цена способна отбить всю охоту от покупки такой машины.

toyota land cruiser 1205568 1
Toyota Land Cruiser 70 в кузове пикап

Несмотря на то, что устаревший Land Cruiser 70 заметно уступает своим нынешним аналогам с точки зрения оснащения и современности, стоит он крайне недешево.

Так, к примеру, во Владивостоке экземпляр пикапа LC 70 с одинарной кабиной с 2,8-литровым дизельным мотором на 204 лошадиные силы и «автоматом» продается за 9 миллионов 360 тысяч рублей. 

8 1 799
Интерьер Toyota Land Cruiser 70 в кузове пикап

Еще дороже стоят машины с 4-литровым бензиновым мотором на 228 лошадиных сил и двойной кабиной, за которые в Подмосковье просят без малого 10 миллионов 500 тысяч рублей.

Для сравнения, это практически столько же или даже дороже, чем цена современных Toyota Land Cruiser 250/Prado, которые превосходят устаревшую «семидесятку» как с точки зрения комфорта, так и расхода топлива, а также динамики. 

toyota land cruiser 1188514 1
Интерьер Toyota Land Cruiser 70 в кузове пикап

Во всех случаях цены на новые Toyota Land Cruiser 70 в России, завезенные по схеме «серого» импорта, вскоре станут еще выше.

С 1 декабря в РФ вступят в силу новые ставки утильсбора, способные подбросить стоимость машин мощностью свыше 160 лошадиных сил до очередных рекордов. 

Фото:Toyota

