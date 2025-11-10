ДомойАвтоновости сегодняМинивэн-бестселлер Honda сменит поколение и обзаведется новейшим гибридным двигателем V6

Минивэн-бестселлер Honda сменит поколение и обзаведется новейшим гибридным двигателем V6

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
refreshed 2026 honda odyssey virtually presents its new goodies inside and outside 4 1

Актуальный флагманский минивэн Honda Odyssey, предлагающийся в США, появился в 2018 году. С тех пор конкуренты этой популярной модели активно обновлялись, однако «Хонда» не спешила это делать со своим автомобилем, из-за чего заметно отстала от оппонентов. 

Ожидается, что «Одиссей» переберется в следующую генерацию уже очень скоро. И удивит не только другой, более современной внешностью, но и доработанным оснащением, а также новым салоном.

Если опираться на спекулятивные рендеры, новый Odyssey должен обзавестись более строгим дизайном с небольшой радиаторной решеткой и интегрированными в нее зауженными фарами, а также новыми бамперами и другими задними фонарями.

refreshed 2026 honda odyssey virtually presents its new goodies inside and outside 16 1
Рендер нового Honda Odyssey

Кузов машины примерит динамичную форму, а внутри него разместится другая передняя панель со сдвоенными экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, модернизированный мультируль, новые сиденья и блок управления климатической системой.

refreshed 2026 honda odyssey virtually presents its new goodies inside and outside 11 1
Рендер интерьера нового Honda Odyssey

В настоящее время Honda занимается разработкой новейшей гибридной системы на базе мотора V6. Она создается специально для автомобилей компании среднего и большого класса.

251109 29989 71 6VOrp 1
Новейшая гибридная система Honda

Модернизированный двигатель V6, который пророчат новому Honda Odyssey, будет трудиться в сочетании с электромотором и аккумулятором, обеспечив машине на 30% меньший расход топлива и на 10% более высокую динамику разгона в сравнении с тем же ДВС без электрического довеска. 

Презентация реформенного «Одиссея» (в североамериканской модификации) состоится в течение ближайших нескольких лет. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:AutoYa.info, Honda

Читайте также:

Последние новости:

Обновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

Знаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение...

Кроссовер Hyundai, который вновь попытает счастье в борьбе...

Популярный мировой грузовичок Toyota пережил кардинальные перемены

Новую Mazda6 Touring показали в виде большого и...

Mitsubishi не отказалась от мечты по возвращению Lancer...

Четвертый цвет может освободить водителей от бесконечных остановок...

Новый внедорожный пикап Renault для дачников появится в...

Следующее поколение кроссовера-хита Toyota Yaris Cross получит инновационный...

Nissan X-Trail вот-вот сменит имидж: в повестке новое...

В Россию завезли самый популярный минивэн Японии

Bentley выпустит новый революционный Flying Spur, который переосмыслит...

Популярный автомеханик на YouTube объяснил, почему перестал покупать...

За новым маленьким минивэном суббренда Toyota в Японии...

Пикап Toyota превратился в уютную квартиру на колесах...

Nissan анонсировал новый премиальный кроссовер с гибридом e-Power...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+