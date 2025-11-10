Минивэн-бестселлер Honda сменит поколение и обзаведется новейшим гибридным двигателем V6

Актуальный флагманский минивэн Honda Odyssey, предлагающийся в США, появился в 2018 году. С тех пор конкуренты этой популярной модели активно обновлялись, однако «Хонда» не спешила это делать со своим автомобилем, из-за чего заметно отстала от оппонентов.

Ожидается, что «Одиссей» переберется в следующую генерацию уже очень скоро. И удивит не только другой, более современной внешностью, но и доработанным оснащением, а также новым салоном.

Если опираться на спекулятивные рендеры, новый Odyssey должен обзавестись более строгим дизайном с небольшой радиаторной решеткой и интегрированными в нее зауженными фарами, а также новыми бамперами и другими задними фонарями.

Рендер нового Honda Odyssey

Кузов машины примерит динамичную форму, а внутри него разместится другая передняя панель со сдвоенными экранами мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, модернизированный мультируль, новые сиденья и блок управления климатической системой.

Рендер интерьера нового Honda Odyssey

В настоящее время Honda занимается разработкой новейшей гибридной системы на базе мотора V6. Она создается специально для автомобилей компании среднего и большого класса.

Новейшая гибридная система Honda

Модернизированный двигатель V6, который пророчат новому Honda Odyssey, будет трудиться в сочетании с электромотором и аккумулятором, обеспечив машине на 30% меньший расход топлива и на 10% более высокую динамику разгона в сравнении с тем же ДВС без электрического довеска.

Презентация реформенного «Одиссея» (в североамериканской модификации) состоится в течение ближайших нескольких лет.