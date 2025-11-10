Обновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

ДомойАвтоновости сегодняОбновленный кроссовер Honda ZR-V избавится от бензинового двигателя

Текст: Ростислав Архипов
Кроссовер Honda ZR-V, занимающий промежуточное положение между моделями HR-V и CR-V, был тепло принят в Японии из-за своих компактных габаритов, невысокой цены и богатого оснащения. В марте 2026 года эту модель ждет мини-рестайлинг, в ходе которого, как ожидается, машина лишится одного из двигателей.

По информации японских СМИ, Honda планирует избавить ZR-V от классического 1,5-литрового бензинового мотора с турбонаддувом.

Honda ZR-V

После рестайлинга этот компактный SUV собираются продавать исключительно с силовой установкой e:HEV, базирующейся на 2-литровом гибридном двигателе. Средний расход горючего с ней в случае с этой моделью составляет всего 4,5-литра бензина на 100 километров пути.

Интерьер Honda Civic, который может унаследовать следующий Honda ZR-V

От обновленного ZR-V ждут перелицованного салона в стиле свежего Civic, где уже в «базе» будет предложен 9-дюймовый центральный дисплей со встроенным навигационным приложением Google Maps, новых 18-дюймовых колесных дисков, а также эксклюзивных опциональных пакетов и добавления новых цветов кузова. 

Конкурировать реформенный Honda ZR-V, как и прежде, будет с Toyota Corolla Cross. В продажу автомобиль поступит до конца первого квартала 2026 года.

Фото:Honda

