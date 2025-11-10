Знаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение с помощью Mitsubishi

ДомойАвтоновости сегодняЗнаменитый рамный «вездеход» Nissan рвется в новое поколение с помощью Mitsubishi

Текст: Михаил Романченко
До официальной премьеры нового поколения рамного пикапа Nissan Navara (D27) остается чуть больше недели. Ожидается, что презентация машины состоится уже 19 ноября. А пока цифровые художники со всего мира пытаются предугадать, как будет выглядеть новый «Навара» без камуфляжа.

Австралийский журнал «Chasing Cars» оказался одним из тех, кто усилиями дизайнера «Theottle» постарался продемонстрировать внешность нового Navara без какой-либо маскировки. 

На выложенных в интернет рендерах новый «Навара» предстал в абсолютно новом виде с кардинальным образом преобразившейся передней частью кузова. Машине достались двухуровневые фары, где верхний кластер занимают узкие ДХО, а нижний крупные блоки основной светотехники.

Рендер нового поколения Nissan Navara D27

Изменению подверглась решетка радиатора, сменившая наполнение, а также получившая декоративные накладки сверху, имитирующие продолжение блоков дневных ходовых огней.

Другие перемены в экстерьере Navara D 27 включили в себя высокий капот, новую бамперную группу, оквадраченные колесные арки, прикрытые глянцевым пластиком, а также выпуклые крылья спереди.

Рендер нового поколения Nissan Navara D27

Практически со 100-процентной вероятностью новый «Навара» будет базироваться на платформе Mitsubishi L200/Triton шестого поколения. Машина унаследует у своего родственника лестничное рамное шасси, основную конструкцию кузова, компоновку подвески и даже силовые агрегаты.

Под капотом автомобиля ждут 2,4-литрового турбодизеля, который ставится в пикапы Mitsubishi.

То же самое касается коробки передач. Ожидается, что существующая 7-скоростная автоматическая трансмиссия Nissan, скорее всего, будет заменена на 6-диапазонный гидротрансформатор Mitsubishi, но 6-скоростная «механика» сохранится в базовых комплектациях. 

Фото:Chasing Cars/Theottle

