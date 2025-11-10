Кроссовер Hyundai, который вновь попытает счастье в борьбе с Toyota RAV4, скоро изменится до неузнаваемости

В сегменте компактных кроссоверов исторически правит балом Toyota RAV4, но это не значит, что его оппоненты дремлют. Одним из них является популярный корейский кроссовер Hyundai Tucson.

Нынешнее, четвертое по счету поколение этой модели появилось в 2020 году, а осенью 2023 года машина была обновлена. Вскоре ей предстоит плановый переход в пятую генерацию, предполагающую не только серьезнейшие внешние, но и технические перемены.

Как полагает дизайн-студия из Южной Кореи «NYMammoth», совершенно новый Hyundai Tucson может пройти через тотальную экстерьерную модернизацию. Кузов машины должен стать более строгим, а передняя часть кузова пережить полноценный редизайн.

Рендеры пятого поколения Hyundai Tucson (NX5)

Решетка радиатора в двух уровнях, очень сложный по конструкции бампер и новое оформление дневных ходовых огней, образующих одну большую букву «H», только начало.

От автомобиля ждут других задних фонарей, наполовину скрытых дверных ручек, улучшающих общую аэродинамику кузова, а также совершенно нового интерьера.

В «пятом» Tucson кроссовер обзаведется мультимедийной системой Hyundai нового поколения Pleos Connect с полностью обновленной компоновкой дисплеев.

Концепция мультимедийной системы Hyundai Pleos Connect

Что касается силовой установки автомобиля, то она будет модернизирована с акцентом на экологичность. В основу модельного ряда поставят 1,6-литровый бензиновый турбогибрид и подключаемую гибридную систему (PHEV). Также ожидается появление кроссовера Tucson N Hybrid, который в настоящее время разрабатывается под суббрендом «N».

Машина станет первой гибридной высокопроизводительной моделью корейской марки.

Ожидается, что в свежей генерации Tucson заметно улучшится как с точки зрения ходовых качеств, так и курсовой устойчивости. В «топовых» комплектациях можно будет рассчитывать на подвеску с электронным управлением (ECS) и улучшенную систему рекуперативного торможения.

Премьера следующего Tucson должна состояться в середине 2026 года.