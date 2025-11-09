Новый внедорожный пикап Renault для дачников появится в 2026 году

Сначала Renault представила в Латинской Америке новый кроссовер Boreal, а теперь готовит на его основе внедорожный пикап, который будет продавать в том же самом регионе и не только. Как пишут местные СМИ, премьера такого автомобиля может состояться уже в 2026 году. А пока о нем появляется все больше подробностей.

Руководство южноамериканского офиса Renault подтвердило, что проект вошел в производственную фазу, а серийный выпуск машины начнется через несколько месяцев.

Концепт-кар Renault Niagara

В модельной линейке «Рено» автомобиль разместится на ступеньку выше нынешнего Oroch и будет опираться на ту же модульную платформу RGMP, что и младшие собратья такие как Kardian и Boreal.

Конкурировать внедорожному «грузовичку» Renault предстоит с такими моделями как Ford Maverick, Ram Rampage и Fiat Toro.

Внешне машина окажется прообразом концепт-кара Niagara, представленного относительно недавно (все иллюстрации в заметке). При этом серийный пикап будет заметно отличаться от футуристичного прототипа и больше походить на кроссовер Boreal.

Концепт-кар Renault Niagara

У этой модели новый пикап Renault, ориентированный на фермеров, унаследует не только экстерьер, но и механическую часть.

Ожидается, что под капотом утилитарника с несущим кузовом разместится 1,3-литровый турбомотор TCe, сопряженный с роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод, скорее всего, можно будет выбирать между передним или полным.

После запуска в Латинской Америке новый пикап Renault начнут продавать и за пределами этого региона.