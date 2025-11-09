Nissan X-Trail вот-вот сменит имидж: в повестке новое рельефное «лицо»

ДомойАвтоновости сегодняNissan X-Trail вот-вот сменит имидж: в повестке новое рельефное «лицо»

Текст: Алексей Шмидт
20251030 CG 1

Первое поколение кроссовера Nissan X-Trail появилось в 2000 году, завоевав репутацию прочного автомобиля, пригодного для жестких условий эксплуатации. Однако с каждой новой генерацией «Икс-Трейл» постепенно становился все более «городским», а в нынешней четвертой итерации и вовсе оказался практическим премиальным SUV.

Актуальный X-Trail в строю с лета 2022 года, но его североамериканский родственник с именем Rogue появился даже раньше (в 2020-м). В ближайшее время этот популярный семейный кроссовер «Ниссан» должен перебраться в пятое поколение.

Как автомобиль может поменяться внешне на днях показал известный в Японии цифровой дизайнер «Toki Design», предположивший, что новый X-Trail может обзавестись совершенно иной лицевой частью кузова.

Снимок экрана 2025 10 10 в 17.42.12
Рендер Nissan X-Trail нового поколения

Оформление «передка» машины на рендерах выполнено в актуальном фирменном стиле Nissan с крупным кластером, объединяющим в себе V-образную решетку радиатора с сотовым внутренним рисунком, а также дневные ходовые огни с шестиугольными световыми ячейками. Аналогичное решение ранее дебютировало в проекте свежего Nissan Elgrand.

В нижней части бампера кроссовера расположились шестиугольные жалюзи и отверстия для датчиков, а V-образные прорези по бокам призваны улучшать аэродинамические характеристики кузова.

Как будет выглядеть корма машины на изображениях не показано, но если опираться на шпионские фото прототипов X-Trail 5-й генерации, там автомобиль ждет появления широких горизонтальных фонарей с углубленной дверью багажника.

32
Официальный тизер Nissan X-Trail нового поколения

Свежий «Икс-Трейл» может сохранить опциональный вариант с семиместной компоновкой сидений, причем на этот раз у него будет полноценный третий ряд. Размер кузова должен приблизить кроссовер по габаритам к Mazda CX-60 и Toyota Crown Estate в Японии, а в США ему предстоит расположиться между моделями Nissan Pathfinder и Nissan Murano.

Презентация нового Nissan X-Trail запланирована на 2026 год.

Фото:Toki Design, Nissan

