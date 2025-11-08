Bentley выпустит новый революционный Flying Spur, который переосмыслит понятие роскоши

Компания Bentley, как и многие другие автомобильные бренды, присматривающиеся к электричеству, приостанавливает свои планы по электрификации.

Сроки полного перехода на батарейную тягу растягиваются к 2035 году. А пока премиальный бренд продолжает выпускать машины с ДВС и гибридными силовыми установками. И седан Flying Spur следующего поколения не станет исключением.

Подтвержденной информации о новой итерации одного из самых роскошных 4-дверок в мире пока не так много как хотелось бы, но американский журнал «CarsCoops», похоже, знает как будет выглядеть такой автомобиль.

Bentley Flying Spur нового поколения (неофициальный рендер)

В основу рендеров нового Bentley Flying Spur легла концепция EXP 15 образца этого года (фото ниже). У него серийный седан может унаследовать наименее спорные элементы экстерьера, в том числе схожую прямоугольную решетку радиатора.

Яйцевидные формы уйдут в прошлое, уступив место узким вертикальным светодиодным фарам. Длинный капот и покатая задняя крыша будут срисованы с прототипа EXP 15, а также его выразительная плечевая линия, переходящая в задние крылья.

Концепт-кар Bentley EXP 15

А сзади автомобиль приобретет узкий светодиодный фонарь, которому предстоит сочетаться с минималистичным диффузором и активными аэродинамическими деталями.

Внутри новый Flying Spur будет практически полностью повторять интерьер шоу-кара EXP15 за исключением 3-местной компоновки, но технически это будет совершенно другой автомобиль.

Интерьер концепт-кара Bentley EXP 15

Под капот новинки Bentley хотят вернуть двигатель внутреннего сгорания, а также подключаемые гибриды (PHEV) и даже чистые электромоторы. В качестве первого может выступить обновленный V8 с двумя турбинами, развивающий до 700 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента.

Подключаемый гибрид задействует тот же ДВС, но уже в связке с электромотором. В случае с ним отдача может превысить 770 лошадиных сил, а максимальный вращающий момент достигнуть 1000 Нм. Передавать всю эту прыть на четыре колеса будет 8-скоростная трансмиссия с двойным сцеплением.

Презентация нового Bentley Flying Spur запланирована на конец 2026 – начало 2027 года.