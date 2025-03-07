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Bentley предлагает покупателям 46 миллиардов конфигураций своих автомобилей

Текст: Ростислав Архипов
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Многие состоятельные покупатели не готовы тратить десятки миллионов рублей на автомобили, которые будут выглядеть как у всех остальных. 

В результате автопроизводители, выпускающие люксовые машины, вкладывают внушительные средства в свои программы персонализации, гарантируя, что их клиенты смогут добиться от своего авто уникальности. И иногда такие стремления доходят до абсурда.

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Подсчитано, что сейчас Bentley в общей сложности предлагает своим покупателям порядка 46 миллиардов различных конфигураций их автомобилей. 

В числе опций значатся как различные цветовые акценты, так и глянцевая или сатиновая отделка некоторых деталей, использование в экстерьере и интерьере машин специальных двухцветных оттенков и многое другое.

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Ошеломляющее разнообразие способно заставить даже самых придирчивых покупателей почувствовать, что они выиграли в лотерею по уровню кастомизации. 

Для тех, кого не устраивают мелкие детали, предусмотрены опциональные обвесы их углеродного волокна, акцентные полосы на кузове, специальные варианты цветов тормозных суппортов, а также множество вариантов дизайна колесных дисков с возможностью выбора цветов вплоть до каждой из их спиц.

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Фото:Bentley

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