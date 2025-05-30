Первый в мире по-настоящему роскошный городской внедорожник от Bentley показан на реалистичных изображениях

Спустя 10 лет после запуска кроссовера Bentayga компания Bentley собирается выпустить его младшего брата, который описывается ей как некий городской «паркетник». На днях французская пресса, имеющая доступ к инсайдерской информации из стана «Бентли», раскрыла об этой перспективной новинке местного автопроизводителя первые сведения, а также показала эту машину на неофициальных изображениях.

Автомобилю предрекают внешний облик, отсылающий к старшему Bentayga, но вместо круглых фар машина получит более гармоничные полуовалы, подчеркнутые сверху полосами дневных ходовых огней.

Решетка радиатора машины приобретет прямоугольную форму и будет дополнена нижним воздухозаборником с аналогичным рисунком по бокам, а бампер обзаведется вертикальными вырезами, призванными охлаждать тормозные механизмы машины.

Неофициальный рендер нового маленького внедорожника Bentley

Bentley Bentayga имел сразу две версии – длиной в 5,12- и 5,30-метра (вариант с удлиненной базой EWB). Его младший родственник, по слухам, также получит несколько вариантов. Его длина должна составить в базовой модификации 4,10-метра, а в растянутой 4,30-метра.

В «Бентли» называют свою новую модель «первым в мире по-настоящему роскошным городским внедорожником», который должен превзойти по уровню роскоши все имеющиеся аналоги.

Официальный тизер нового роскошного городского внедорожника Bentley

Сейчас в этом габаритном сегменте наиболее премиальными моделями считаются Audi Q2, Alfa Romeo Junior и Lexus LBX, однако новинка Bentley должна переплюнуть их всех, особенно если она действительно будет построена на платформе Audi Q6 e-tron и Porsche Macan.

Никакие официальные технические подробности о новинке «Бентли» пока не раскрываются, но ходят слухи, что ее мощность вполне может превысить отметку в 600 лошадиных сил.