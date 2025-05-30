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Первый в мире по-настоящему роскошный городской внедорожник от Bentley показан на реалистичных изображениях

Текст: Алексей Шмидт
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Спустя 10 лет после запуска кроссовера Bentayga компания Bentley собирается выпустить его младшего брата, который описывается ей как некий городской «паркетник». На днях французская пресса, имеющая доступ к инсайдерской информации из стана «Бентли», раскрыла об этой перспективной новинке местного автопроизводителя первые сведения, а также показала эту машину на неофициальных изображениях.

Автомобилю предрекают внешний облик, отсылающий к старшему Bentayga, но вместо круглых фар машина получит более гармоничные полуовалы, подчеркнутые сверху полосами дневных ходовых огней. 

Решетка радиатора машины приобретет прямоугольную форму и будет дополнена нижним воздухозаборником с аналогичным рисунком по бокам, а бампер обзаведется вертикальными вырезами, призванными охлаждать тормозные механизмы машины. 

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Неофициальный рендер нового маленького внедорожника Bentley

Bentley Bentayga имел сразу две версии – длиной в 5,12- и 5,30-метра (вариант с удлиненной базой EWB). Его младший родственник, по слухам, также получит несколько вариантов. Его длина должна составить в базовой модификации 4,10-метра, а в растянутой 4,30-метра. 

В «Бентли» называют свою новую модель «первым в мире по-настоящему роскошным городским внедорожником», который должен превзойти по уровню роскоши все имеющиеся аналоги. 

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Официальный тизер нового роскошного городского внедорожника Bentley

Сейчас в этом габаритном сегменте наиболее премиальными моделями считаются Audi Q2, Alfa Romeo Junior и Lexus LBX, однако новинка Bentley должна переплюнуть их всех, особенно если она действительно будет построена на платформе Audi Q6 e-tron и Porsche Macan.

Никакие официальные технические подробности о новинке «Бентли» пока не раскрываются, но ходят слухи, что ее мощность вполне может превысить отметку в 600 лошадиных сил. 

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Фото:Auto-Motor/Julien JODRY

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