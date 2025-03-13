Знаменитый зеленый Bentley Turbo R из Top Gear выставили на аукцион

Мы уже рассказывали о том, что часть автомобилей из знаменитого шоу Top Gear были спасены от утилизации благодаря усилиям одного шотландского музея. Однако часть относительно свежих машин из этой телепередачи то и дело появляются в продаже на различных аукционах.

Bentley Turbo R 1988 года выпуска, принимавший участие в съемках Top Gear

Недавно среди них оказался зеленый Bentley Turbo R, который принимал участие в съемках эпизода 26-го сезона Top Gear.

Речь идет об автомобиле 1988 года выпуска, оснащенном 6,75-литровым турбированным двигателем V8, который с завода выдавал порядка 300 лошадиных сил.

Согласно аукционному описанию, за свою жизнь этот «Бентли» проехал 107 тысяч 99 миль. Причем последние из них, предположительно, пришлись на круги по трассе Сильверстоун с сидящим за рулем машины тогдашним ведущим Top Gear Мэтом Лебланом.

Судя по фотографиям, выложенным на сайте аукциона, автомобиль пребывает в не самом идеальном состоянии. В шоу машина подвергалась неприятным испытаниям, но даже до них вряд ли выглядела так, будто только сошла с конвейера.

С конца 80-х Turbo R сменил 13 владельцев и в настоящее время находится в Фарнхэме, неподалеку от старого испытательного трека Top Gear в Дансфолде.

Машина должна уйти с молотка в ближайшее время. Торги стартуют 14 марта.