Популярный автомеханик на YouTube объяснил, почему перестал покупать Toyota

Бывший американский автомеханик Скотти Килмер с выходом на пенсию начал вести канал на YouTube, где добился немалой популярности. На сегодняшний день на него подписано порядка 6 миллионов 600 тысяч человек.

Блогер с большим опытом работы в автомастерской не боится острых тем и на этот раз высказался о машинах Toyota, а также объяснил, почему больше не стремится стать их владельцем.

Раньше Килмер активно хвалил «Тойоты» за их качество и невероятную выносливость. К примеру, Camry 2007 года блогер-автомеханик называл образцом надежности. Однако с современными машинами этой компании все выглядит не так прекрасно, как со старыми.

Lexus LX 2025

По словам 71-летнего эксперта, в его списке примеров находится немало машин концерна Toyota, которые демонстрируют тенденцию к снижению надежности. Одна из них новый внедорожник Lexus LX, который начал испытывать проблемы на пробеге уже в 5 тысяч миль.

Еще одно живое доказательство падения выносливости «Тойот» – переход с проверенных моторов V8 на V6 с турбонаддувом, заставивший компанию провести крупный отзыв в отношении свыше 120 тысяч почти новых машин из-за дефекта их двигателей.

Новый турбомотор Toyota V6

По мнению Килмера, автопроизводитель хотел сэкономить, но получил от своего решения обратный эффект.

Впрочем, нынешние технические проблемы Toyota не значат, что компания не сможет решить их в будущем. Японский автопроизводитель исторически учится на своих ошибках, но сейчас, по мнению блогера-автомеханика с 56-летним стажем, бренд переживает своего рода поворотный момент.

Массовое внедрение турбомоторов является относительно новым этапом для Toyota, поэтому сейчас компания находится в стадии «устранения проблем».