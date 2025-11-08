Популярный автомеханик на YouTube объяснил, почему перестал покупать Toyota

Бывший американский автомеханик Скотти Килмер с выходом на пенсию начал вести канал на YouTube, где добился немалой популярности. На сегодняшний день на него подписано порядка 6 миллионов 600 тысяч человек.
Блогер с большим опытом работы в автомастерской не боится острых тем и на этот раз высказался о машинах Toyota, а также объяснил, почему больше не стремится стать их владельцем.
Раньше Килмер активно хвалил «Тойоты» за их качество и невероятную выносливость. К примеру, Camry 2007 года блогер-автомеханик называл образцом надежности. Однако с современными машинами этой компании все выглядит не так прекрасно, как со старыми.
По словам 71-летнего эксперта, в его списке примеров находится немало машин концерна Toyota, которые демонстрируют тенденцию к снижению надежности. Одна из них новый внедорожник Lexus LX, который начал испытывать проблемы на пробеге уже в 5 тысяч миль.
Еще одно живое доказательство падения выносливости «Тойот» – переход с проверенных моторов V8 на V6 с турбонаддувом, заставивший компанию провести крупный отзыв в отношении свыше 120 тысяч почти новых машин из-за дефекта их двигателей.
По мнению Килмера, автопроизводитель хотел сэкономить, но получил от своего решения обратный эффект.
Впрочем, нынешние технические проблемы Toyota не значат, что компания не сможет решить их в будущем. Японский автопроизводитель исторически учится на своих ошибках, но сейчас, по мнению блогера-автомеханика с 56-летним стажем, бренд переживает своего рода поворотный момент.
Массовое внедрение турбомоторов является относительно новым этапом для Toyota, поэтому сейчас компания находится в стадии «устранения проблем».