Nissan анонсировал новый премиальный кроссовер с гибридом e-Power и инновационной системой полного привода

Текст: Алиса Шашкова
Японский автопроизводитель Nissan планирует представить на предстоящем автосалоне в Таиланде новый кроссовер премиум-класса, оснащенный новейшей гибридной системой e-Power третьего поколения.

На страницах компании в соцсетях появился первый тизер этой модели, на котором можно рассмотреть ее двухуровневую фронтальную оптику, а также широкую решетку радиатора в виде литеры «V», обрамленную хромированной окантовкой. 

Технические подробности о машине не раскрываются, но известно, что она будет сочетать технологию Nissan e-Power третьей генерации с новейшей системой полного привода 4-4ORCE, которая будет работать на двух электродвигателях.

Тизер нового премиум-кроссовера Nissan с технологиями e-Power и e-4ORCE

В анонсе к премьере этой модели указано, что автомобиль собирается поразить рынок смелым дизайном, плавным, тихим и отзывчивым вождением, как на электромобилях, а также удобством и уверенностью в запасе хода.

Помимо премиального кроссовера на автосалоне в Бангкоке японский автопроизводитель может показать еще одну новинку – популярный минивэн Serena в версии e-Power. Семиместная модель получит увеличенный запас хода и избавится от хлопот, связанных с подзарядкой, которые свойственны ее конкурентам, работающим исключительно на электричестве. 

Выставка в Таиланде, где состоится две эти важные премьеры для Nissan, пройдет в Бангкоке в период с 29 ноября по 10 декабря 2025 года. 

Фото:Nissan

