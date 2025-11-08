Появились первые изображения спортивной версии Kia Seltos

Кроссовер Kia Seltos начал свой жизненный путь в 2019 году, а в 2022-м пережил модернизацию. Сейчас инженеры корейского автопроизводителя завершают работы над второй генерацией этой модели, которая должна увидеть свет в ближайшее время.

На днях в Сети появились первые изображения Kia Seltos в его спортивной модификации GT-Line. Их авторами стали дизайнеры местной студии «Gotcha Cars», утверждающие, что рендеры отражают серийную модель на 90%.

Оспортивленный «Селтос», как и прежде, будет отличаться от своих собратьев по списку версий, более агрессивными бамперами с накладками, выкрашенными в серебристый цвет.

Спекулятивный рендер нового Kia Seltos в версии GT-Line

В остальном машине предстоит вобрать в себя дизайнерские решения, которые распространятся на все вариации Seltos.

Речь идет о новой «зубастой» решетке радиатора, визуально объединенной с оквадраченными блоками фар, вертикальных молниеобразных дневных ходовых огнях, а также Г-образных кластерах задних фонарей и потайных ручках дверей.

Дополнить образ свежего «Селтоса», по слухам, предстоит более объемным глянцевым накладкам на колесных арках и дверях.

От реформенного Kia Seltos ждут не только другой внешности, но и пересмотренной «начинки». Ожидается, что автомобиль помимо классического бензинового мотора получит гибридную систему, сочетающую в себе бензиновый ДВС и электромотор.

За работу системы полного привода будет отвечать технология E-AWD, использующая дополнительный электродвигатель на задней оси.

Дебют нового Kia Seltos запланирован на первый квартал 2026 года.