Двигатели пикапов Toyota Tundra продолжают ломаться на пробегах до 100 тысяч км

Текст: Алексей Шмидт
Toyota всегда была известна своей невероятной надежностью, но в последнее время репутация японского автопроизводителя в этой дисциплине медленно, но верно рассыпается. 

Причина тому – новый твин-турбированный мотор V6, который пришел на смену «неубиваемому» V8, и теперь пугает всех владельцев машин, в которые он устанавливается. 

Автопроизводителю даже пришлось провести несколько масштабных отзывных кампаний автомобилей с такими ДВС, но владельцы продолжают жаловаться на поломки. 

Недавно в профильной группе владельцев Toyota Tundra в популярной соцсети появилось сообщение от одного из обладателей такого пикапа 2024 года выпуска, в котором двигатель вышел из строя и потребовал капитального ремонта всего через 44 тысячи миль (70 тысяч 800 км). 

По словам пострадавшего, когда он был за рулем мотор его пикапа внезапно выключился. После того, как машину доставили к дилеру на проверку, выяснилось, что внутри блока цилиндров обнаружились обломки. Впрочем, Toyota быстро решила этот вопрос, заменив двигатель и предоставив владельцу на время ремонта его пикапа подменную машину.

В комментариях к этому посту некоторые другие владельцы Toyota Tundra с твин-турбированным мотором V6 также выразили свое разочарование на тему того, что их машины также выходили из строя, причем еще раньше – на пробегах около 34 тысяч миль (примерно 55 тысяч км). 

Напомним, ранее Toyota отозвала почти 100 тысяч автомобилей Toyota Tundra (2022-2023 годов выпуска) из-за проблем с механической обработкой мотора V6, которая могла привести к его поломке из-за остатков металлической стружки.

После этого компания заявила, что внедрила улучшенные производственные процессы для последующих выпусков двигателя, но, похоже, полностью избавиться от этой проблемы ей так и не удалось.

Фото:Toyota

