К выходу готовят новый корейский пикап для бездорожья: подробности

Компания Hyundai планирует расширить линейку пикапов до четырех моделей к 2030 году. Одним из первых новых представителей этого семейства в гамме южнокорейского автопроизводителя станет автомобиль, выход которого запланирован на первую половину 2027 года.

Анонс машины был сделан еще на дне инвесторов, прошедшем в сентябре. Тогда руководители Hyundai объявили о планах выпустить к 2030 году новый среднеразмерный пикап с рамной конструкцией, который станет дополнением к легковой модели Santa Cruz.

Предполагалось, что речь идет об автомобиле, который составит конкуренцию Ford Ranger. Его дебют, по слухам, был запланирован на 2028 год.

Платформа Kia Tasman

Одновременно с этим накануне выяснилось, что сейчас кипит работа над еще одним утилитарником Hyundai. Машина позиционируется как оппонент Toyota Hilux и может увидеть свет уже в июне 2027 года. Обсуждения проекта на уровне руководства уже завершены и ему дан «зеленый свет».

Такой пикап будет обладать лестничной рамой и, вероятно, задействует шасси Kia Tasman. Габариты будут схожи с Toyota Hilux: длина составит 5,4-метра, ширина и высота по 1,9-метра, а расстояние между осями окажется равно 3,3-метрам.

Автомобиль могут выпустить как в гибридной, так и полностью электрической модификации, но характеристики обеих версий пока засекречены.