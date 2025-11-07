ДомойАвтоновости сегодняК выходу готовят новый корейский пикап для бездорожья: подробности

К выходу готовят новый корейский пикап для бездорожья: подробности

Компания Hyundai планирует расширить линейку пикапов до четырех моделей к 2030 году. Одним из первых новых представителей этого семейства в гамме южнокорейского автопроизводителя станет автомобиль, выход которого запланирован на первую половину 2027 года.

Анонс машины был сделан еще на дне инвесторов, прошедшем в сентябре. Тогда руководители Hyundai объявили о планах выпустить к 2030 году новый среднеразмерный пикап с рамной конструкцией, который станет дополнением к легковой модели Santa Cruz.

Предполагалось, что речь идет об автомобиле, который составит конкуренцию Ford Ranger. Его дебют, по слухам, был запланирован на 2028 год.

kia tasman features ladder frame
Платформа Kia Tasman

Одновременно с этим накануне выяснилось, что сейчас кипит работа над еще одним утилитарником Hyundai. Машина позиционируется как оппонент Toyota Hilux и может увидеть свет уже в июне 2027 года. Обсуждения проекта на уровне руководства уже завершены и ему дан «зеленый свет».

Такой пикап будет обладать лестничной рамой и, вероятно, задействует шасси Kia Tasman. Габариты будут схожи с Toyota Hilux: длина составит 5,4-метра, ширина и высота по 1,9-метра, а расстояние между осями окажется равно 3,3-метрам. 

Автомобиль могут выпустить как в гибридной, так и полностью электрической модификации, но характеристики обеих версий пока засекречены.

