В популярном в Японии минивэне Nissan теперь можно будет ночевать с комфортом

Текст: Михаил Романченко
менее 2 мин. чтения
Nissan недавно провел обновление своего популярного минивэна NV200 Vanette в Японии, стремясь сохранить конкурентноспособность модели за счет улучшения характеристик. А теперь у этого автомобиля появилась специальная предновогодняя версия Outdoor Black Edition и обновленная кемпер-модификация Multi-Bed.

Nissan NV200 Vanette в версии Outdoor Black Edition

Первая модификация выделяется окраской песочного цвета, устойчивыми к царапинам бамперами, а также защищенными от повреждений корпусами боковых зеркал. 

Опция Multi-Bed для Nissan NV200 Vanette Outdoor Black Edition

Для машины можно заказать опцию Multi-Bed, которая включает в себя складную кровать в заднем грузовом отсеке.

В сочетании с откидывающимися задними креслами она способна превратить салон NV200 Vanette в просторную каюту для комфортного сна двух человек. 

Опция Multi-Bed для Nissan NV200 Vanette Outdoor Black Edition

Напомним, сам обновленный минивэн Nissan включил в число улучшений: систему предупреждения о столкновениях, электропривод наружных зеркал и динамические указатели поворотов, а также сиденья с антибактериальной отделкой и улучшенной поддержкой позвоночника для снижения утомляемости во время длительных поездок.

Интерьер обновленного Nissan NV200 Vanette

Цены на реформенный NV20 Vanette уже раскрыты, но пока нет прайс-листа на его спецверсию. За обычный обновленный минивэн в Японии будут просить от 2 миллионов 363 тысяч 900 иен до 3 миллионов 131 тысячи 700 иен (1,2 – 1,6-миллиона рублей по текущему курсу). 

Фото:Nissan

