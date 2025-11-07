Новый современный SUV Toyota трансформируется в глобальный аналог Lada Vesta SW Cross 

После рестайлинга «батарейного» кроссовера Toyota bZ4X в марте этого года в мае японский автопроизводитель представил новый SUV-универсал с приставкой Touring. Машина получила другой тип кузова, увеличенные габариты и за счет этого удивила повышенной вместительностью.

По новым данным, пришедшим из Японии, bZ4X Touring должен стать глобальной стратегической моделью Toyota и будет продаваться на самых важных для компании рынках сбыта.

Ожидается, что продажи нового кроссовера-универсала «Тойоты» начнутся уже весной 2026 года.

Toyota bZ4X Touring

По данным производителя, раскрытым на официальном сайте компании, новый bZ4X будет иметь длину в 4,8-метра, ширину в 1,9-метра и высоту в 1,6-метра. Таким образом машина окажется на 140 мм длиннее и на 20 мм выше простого кроссовера bZ4X соответственно.

Внешне кросс-универсалу, по формату очень напоминающему отечественную Lada Vesta SW Cross, предстоит перенять экстерьерные решения оригинала, получив переработанные передний и задний бамперы во внедорожном стиле, а также устойчивый к царапинам пластик и багажник на крыше уже в базовой комплектации.

Интерьер Toyota Touring

Интерьер bZ4X Touring должен обзавестись той же планировкой, что и в недавно обновленном аналоге в кузове SUV, включая цифровую комбинацию приборов, 14-дюймовый центральный дисплей и многое другое.

Объем багажника кросс-универсала, работающего на электричестве, составит 600 литров, что на 148 литров больше, чем у обновленного кроссовера.

Продавать bZ4X Touring будут с одним электромотором и передним приводом, а также с двумя и полным приводом. Их мощность составит 224 и 380 лошадиных сил соответственно. Для машины предложат аккумулятор на 74,7 кВт/ч, обеспечивающий максимальный запас хода до 560 километров.