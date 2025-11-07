ДомойАвтоновости сегодняНовый современный SUV Toyota трансформируется в глобальный аналог Lada Vesta SW Cross 

Новый современный SUV Toyota трансформируется в глобальный аналог Lada Vesta SW Cross 

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
image 1747379057 1

После рестайлинга «батарейного» кроссовера Toyota bZ4X в марте этого года в мае японский автопроизводитель представил новый SUV-универсал с приставкой Touring. Машина получила другой тип кузова, увеличенные габариты и за счет этого удивила повышенной вместительностью. 

По новым данным, пришедшим из Японии, bZ4X Touring должен стать глобальной стратегической моделью Toyota и будет продаваться на самых важных для компании рынках сбыта.

Ожидается, что продажи нового кроссовера-универсала «Тойоты» начнутся уже весной 2026 года. 

WOD1VOZsW5 1
Toyota bZ4X Touring

По данным производителя, раскрытым на официальном сайте компании, новый bZ4X будет иметь длину в 4,8-метра, ширину в 1,9-метра и высоту в 1,6-метра. Таким образом машина окажется на 140 мм длиннее и на 20 мм выше простого кроссовера bZ4X соответственно.

Внешне кросс-универсалу, по формату очень напоминающему отечественную Lada Vesta SW Cross, предстоит перенять экстерьерные решения оригинала, получив переработанные передний и задний бамперы во внедорожном стиле, а также устойчивый к царапинам пластик и багажник на крыше уже в базовой комплектации.

z10BepkudB 1
Интерьер Toyota Touring

Интерьер bZ4X Touring должен обзавестись той же планировкой, что и в недавно обновленном аналоге в кузове SUV, включая цифровую комбинацию приборов, 14-дюймовый центральный дисплей и многое другое.

Объем багажника кросс-универсала, работающего на электричестве, составит 600 литров, что на 148 литров больше, чем у обновленного кроссовера. 

Продавать bZ4X Touring будут с одним электромотором и передним приводом, а также с двумя и полным приводом. Их мощность составит 224 и 380 лошадиных сил соответственно. Для машины предложат аккумулятор на 74,7 кВт/ч, обеспечивающий максимальный запас хода до 560 километров. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

В популярном в Японии минивэне Nissan теперь можно...

Любимец-внедорожник охотников и рыбаков сменит поколение к 2027...

В Японии открыли прием заказов на лимитированный брелок...

Раскрыт кроссовер уровня Lexus, но с ценой Toyota

Начались продажи популярного хэтчбека Honda с малоизвестным названием,...

В интернете раскритиковали «колхозный» Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

Самый известный гибрид Toyota обзавелся комплектом доработок Modellista

Киноклассика на колесах: на аукцион выставили знаменитые автомобили...

Audi TT хочет вернуться в современном обличии

В Японии считают, что новый концептуальный электрический внедорожник...

Раскрыты автомобили, которые почти наверняка будут ломаться после...

Как будет выглядеть новый Hyundai Santa Fe снаружи...

Ателье Kuhl показало Nissan Elgrand нового поколения в...

Рестайлинговый бизнес-седан BMW 7-Series показался на спекулятивных изображениях

Обновленный электрический кроссовер Subaru удивил ценой японцев

Новый кроссовер BMW X7: первые неофициальные фото

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+