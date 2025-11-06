Начались продажи популярного хэтчбека Honda с малоизвестным названием, который стоит дешевле некоторых Lada

Параллельный импорт продолжает процветать, особенно на фоне новостей о скором повышении утилизационного сбора в России. Причем спрос отмечается не только на машины мощностью свыше 160 лошадиных сил, но и на компактные модели с небольшими по объему и отдаче двигателями.

Как стало известно нашей редакции, накануне на российском рынке начались продажи одного популярного японского хэтчбека.

Honda Life

Эту машину знают на родине и в Штатах под именем Fit и Jazz соответственно, но в РФ этот автомобиль предлагают под совершенно иным названием.

Речь идет о модели Honda Life. Автомобиль отличается от своего японского и американского аналога тем, что выпускается и продается в Китае. Его сборкой занимается совместный завод Dongfeng и Honda в «Поднебесной».

Honda Life

Единственный экземпляр «Хонды Лайф», доступный для российских покупателей, сейчас находится в городе Новосибирск. Речь идет о машине красного цвета, укомплектованной полуцифровой комбинацией приборов, мультимедийной системой с небольшим дисплеем, кондиционером и люком в крыше.

Под капотом 5-дверного хэтчбека трудится 1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор, сопряженный с вариатором CVT. Привод – передний.

Автомобиль предлагается как в виде живого экземпляра, так и под заказ из Китая. Его цена на сегодняшний день составляет минимум 1 миллион 850 тысяч рублей, что дешевле, чем некоторые модели Lada (к примеру, Vesta, Aura и Largus).