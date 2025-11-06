ДомойАвтоновости сегодняВ интернете раскритиковали «колхозный» Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

В интернете раскритиковали «колхозный» Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

Алексей Шмидт
is this the world s ugliest rolls royce cullinan 6 1

Внешний вид машины – субъективная вещь, которая практически всегда вызывает споры. А когда это еще и гаражный тюнинг, то баталии в интернете по поводу дизайна машины выходят на новый уровень.

Примерно это произошло недавно после публикации фотографии модернизированного внедорожника Rolls-Royce Cullinan студией Keyvany. Роскошный SUV британского автопроизводителя, являющийся одним из самых дорогих машин на планете, не нуждается в тюнинге. Но тюнеры решили провести ей полноценный редизайн, который вызвал бурю негодования в комментариях к посту.

is this the world s ugliest rolls royce cullinan 260501 1 1
Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

Автомобиль назвали «уродливым», а также предложили держать его подальше от дорог общего пользования, поскольку он разрушает ДНК «Роллс-Ройс». 

Впрочем, в самом Keyvany по-прежнему считают своим слоганом фразу: «совершенство – это не совпадение» и именуют свой новый проект Hayula II, где цифра 2 означает обновление предыдущего пакета. 

Изменения во внешности Cullinan включают в себя необычный обвес с расширителями крыльев, боковые юбки и множество декоративных элементов на бамперной группе.

is this the world s ugliest rolls royce cullinan 1 1
Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

Среди других изменений дополнительные дневные ходовые огни спереди, занимающие значительную часть бампера, специальная отделка крыльев, увеличенный диффузор с дополнительным стоп-сигналом, спойлер «утиный хвост» на двери багажника, а также необычная отделка задних стоек и увеличенное антикрыло. 

is this the world s ugliest rolls royce cullinan 7 1
Rolls-Royce Cullinan от Keyvany

В Keyvany не ограничились переработкой внешности машины, внеся серьезные изменения в ее салон, использовав ярко-оранжевую отделку.

Более того, машине досталась доработанная подвеска и уникальные колесные диски черного цвета.

Кто был заказчиком столь экстравагантного Rolls-Royce в Keyvany не уточняют. И, наверно, это к лучшему.

