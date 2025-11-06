ДомойАвтоновости сегодняAudi TT хочет вернуться в современном обличии

Audi TT хочет вернуться в современном обличии

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 06 в 10.05.36

Слухи о потенциальном возрождении знаменитого купе Audi TT ходят еще с начала этого года, но подтверждении их до недавнего не было. Однако в сентябре ингольштадтский автопроизводитель показал концепт-кар Audi Concept C, который посчитали не только преемником модели TT, но и даже, возможно, грозного R8.

Дизайнер из Малайзии «Theottle» переосмыслил изображения шоу-кара Audi Concept C, внеся в его экстерьер больше массовых решений, а также показав как может выглядеть следующий TT в современном обличии.

Снимок экрана 2025 11 06 в 10.04.56
Рендеринг нового Audi TT

В проекте принял участие не только концепт-кар образца премьеры двухмесячной давности (на автосалоне в Мюнхене), но и актуальный Audi R8. И не просто так. Не так давно глава «Ауди» обещал представить нечто среднее между TT и R8.

Машина на рендерах получила узкие фары, глянцевую заглушку решетки радиатора, намекающую на то, что автомобиль будет электрическим, а также схожие с прототипом Concept C объемные бамперы, потайные дверные ручки, более простые задние фонари и упрощенные по дизайну колесные диски.

Снимок экрана 2025 11 06 в 10.05.11
Рендеринг нового Audi TT

Длина нового электрического спорткара Audi может составить примерно 4,4-метра, а расстояние между осями достигнуть 2,7-метров. 

Каким будет оснащение серийной модели пока неизвестно, но рассчитывать на то, что под его капотом расположится ДВС даже в максимально электрифицированном виде не приходится. 

Фото:Theottle

