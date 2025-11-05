ДомойАвтоновости сегодняКак будет выглядеть новый Hyundai Santa Fe снаружи и внутри: изображения

Как будет выглядеть новый Hyundai Santa Fe снаружи и внутри: изображения

Текст: Михаил Романченко
Hyundai готовится обновить свой популярный семейный кроссовер Santa Fe. Это подтверждают как официальные заявления руководства компании, так и шпионские снимки прототипов таких машин.

Интерес к этому проекту подогревают в том числе цифровые независимые художники, одним из которых является корейская студия «NYMammoth». Эти дизайнеры полагают, что знают как будет выглядеть реформенный «Санта Фе» не только снаружи, но и даже внутри.

Как видно на подготовленных рендерах, свежему Santa Fe предстоит обзавестись вертикальными дневными ходовыми огнями и отдельностоящими фарами, что придаст передней части кузова машины совершенно новый облик, отличающийся от текущего с H-образными ДХО.

Рендер нового Hyundai Santa Fe

Корма должна обновиться за счет других блоков фонарей, которая по конструкции будет повторять фронтальные блоки дневных ходовых огней. 

Внутри реформенный Santa Fe может отказаться от существующей 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов в пользу небольшого экрана, отображающего только всю необходимую информацию (скорость, обороты, включенная передача).

Рендер интерьера нового Hyundai Santa Fe

За мультимедийные функции будет отвечать большой тачскрин 16:9, установленный по центру, и работающий на базе новейшей операционной системы Pleos Connect. А за зарядку гаджетов сразу два слота на центральном тоннеле.

Помимо актуальных бензиновых, а также классических и мягких гибридов модернизированный Santa Fe может обзавестись версией EREV с увеличенным запасом хода. 

Релиз обновленного кроссовера Hyundai, скорее всего, состоится во второй половине 2026 года. 

Фото:NYMammoth

