Как будет выглядеть новый Hyundai Santa Fe снаружи и внутри: изображения

Hyundai готовится обновить свой популярный семейный кроссовер Santa Fe. Это подтверждают как официальные заявления руководства компании, так и шпионские снимки прототипов таких машин.
Интерес к этому проекту подогревают в том числе цифровые независимые художники, одним из которых является корейская студия «NYMammoth». Эти дизайнеры полагают, что знают как будет выглядеть реформенный «Санта Фе» не только снаружи, но и даже внутри.
Как видно на подготовленных рендерах, свежему Santa Fe предстоит обзавестись вертикальными дневными ходовыми огнями и отдельностоящими фарами, что придаст передней части кузова машины совершенно новый облик, отличающийся от текущего с H-образными ДХО.
Корма должна обновиться за счет других блоков фонарей, которая по конструкции будет повторять фронтальные блоки дневных ходовых огней.
Внутри реформенный Santa Fe может отказаться от существующей 12,3-дюймовой цифровой комбинации приборов в пользу небольшого экрана, отображающего только всю необходимую информацию (скорость, обороты, включенная передача).
За мультимедийные функции будет отвечать большой тачскрин 16:9, установленный по центру, и работающий на базе новейшей операционной системы Pleos Connect. А за зарядку гаджетов сразу два слота на центральном тоннеле.
Помимо актуальных бензиновых, а также классических и мягких гибридов модернизированный Santa Fe может обзавестись версией EREV с увеличенным запасом хода.
Релиз обновленного кроссовера Hyundai, скорее всего, состоится во второй половине 2026 года.