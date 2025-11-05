Рестайлинговый бизнес-седан BMW 7-Series показался на спекулятивных изображениях

BMW выпустила первое поколение седана 7-Series в конце 70-х и с того времени успела довести эту модель до актуальной седьмой по счету генерации. Нынешняя 4-дверка была представлена более трех лет назад, а значит нуждается в скором плановом обновлении.

По какому сценарию он может пройти недавно показал независимый художник Тедорадзе Георги, опубликовавший рендеры рестайлингового 7-Series на своих страницах в соцсетях.

Рендеринг обновленного седана BMW 7-Series

Реформенный представительский седан из Баварии может отличиться от раскритикованной за свой странный вид действующей «семерки» перелицованным «передком», где радиаторная решетка в форме «ноздрей» окажется компактнее, фары избавятся от двухуровневой конструкции, а бампер получит более элегантные линии и другие хромированные декоративные накладки.

Что касается кормы, то сзади модернизированный 7-Series может приобрести сквозной блок фонарей, а также более спортивный бампер.

Рендеринг обновленного седана BMW 7-Series

Изменения «семерки» в технической части, которые могут произойти после обновления, пока засекречены. Впрочем, скорее всего, бизнес-седан сохранит действующие силовые агрегаты, но обзаведется дополнительно гибридными установками с увеличенной производительностью.

Дебют нового BMW 7-Series запланирован на 2026 год.