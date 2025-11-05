Обновленный электрический кроссовер Subaru удивил ценой японцев

Компания Subaru обновила свой электрический кроссовер Solterra, построенный в кооперации с Toyota, еще в апреле этого года. Реформенный батарейный SUV был представлен на автосалоне в Нью-Йорке. А теперь «паркетник» готовится выйти в продажу на родном для себя японском рынке, где накануне были раскрыты его цены.

Стоимость рестайлингового Solterra в Японии будет начинаться от 5 миллионов 170 тысяч и доходить до 6 миллионов 50 тысяч иен (2,7 – 3,2-миллиона рублей), что крайне недешево для местного рынка даже с учетом речи о полноценном электромобиле.

Обновленный Subaru Solterra

Что еще интереснее, цена обновленного батарейного SUV Subaru оказалась даже выше, чем у его брата-близнеца Toyota bZ4X.

Напомним, рестайлинговый Solterra отличился от предшественника новой закрытой решеткой радиатора и раздельными светодиодными фарами с шеститочечными дневными ходовыми огнями над ними. Фирменный дизайн боковин с большой площадью, устойчивой к царапинам, сохранился, но теперь в качестве опции можно окрасить этот пластиковый обвес в цвет кузова.

Интерьер обновленного Subaru Solterra

В салоне кроссовера появилась 7-дюймовая цифровая комбинация приборов, работающая в сочетании с самым большим в истории «Субару» 14-дюймовым центральным сенсорным дисплеем.

Мультимедийная система машины поддерживает беспроводные интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto, а также включает в себя две беспроводные зарядные станции мощностью 15 Вт.

Для нового Subaru Solterra предусмотрено два варианта: одномоторный с передним приводом и двухмоторный с полным приводом. Их максимальная мощность составляет 227 и 343 лошадиные силы соответственно.

Обновленный Subaru Solterra

Оба исполнения идут с аккумулятором емкостью 74,7 кВт/ч, который обеспечивает им запас хода от 687 до 746 километров. На то, чтобы зарядить батарею от 10 до 80 процентов, уходит всего 28 минут.