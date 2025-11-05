ДомойАвтоновости сегодняНовый кроссовер BMW X7: первые неофициальные фото

Новый кроссовер BMW X7: первые неофициальные фото

BMW X7 G67 preview.😋bmw bmwx7 x7 bmwix7 3

Первая генерация полноразмерного баварского SUV BMW X7 дебютировала в 2018 году, а весной 2022-го автомобиль прошел через обновление. 

Этой весной BMW начала серию тестов второго поколения своего флагманского кроссовера. Машины обкатывались и продолжают это делать на дорогах общего пользования в камуфляже. 

Взяв их внешность за основу цифровой художник с ником «Sugar Design» показал, как может выглядеть свежий «Икс седьмой» без какой-либо маскировки.

BMW X7 G67 preview.😋bmw bmwx7 x7 bmwix7 2 1
Спекулятивный рендер второго поколения BMW X7

На рендерах, опубликованных в интернете, заметно, что самый дорогой и роскошный вседорожник автопроизводителя из Мюнхена продолжит использовать многоуровневую переднюю оптику, а также прежние пропорции кузова.

Автомобилю достанутся более узкие дневные ходовые огни, перелицованные задние фонари, слегка иная решетка радиатора и переделанная бамперная группа.

Что касается боковин кузова, то в этой части главным изменением станет перенос ручек с дверей под окна. Аналогичное решение первым применил Ford в своей модели Mustang Mach-E и, похоже, оно заинтересовало баварцев.

BMW X7 G67 preview.😋bmw bmwx7 x7 bmwix7 1 1
Спекулятивный рендер второго поколения BMW X7

Ожидается, что размеры нового «Икс седьмого» если и изменятся, то незначительно (нынешний кроссовер обладает длиной 5,2-метра).

В основу машины ляжет прошедшая модернизацию архитектура CLAR, позволяющая продолжать комплектовать этот большой кроссовер как бензиновыми, так и дизельными силовыми установками (в том числе мягко-гибридными). 

Официальный дебют второй генерации BMW X7 намечен на конец следующего года. 

