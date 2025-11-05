У малоизвестной Toyota по цене Lada Granta появилась новая оспортивленная версия 

В марте 2023 года Toyota представила обновленную версию бюджетной модели Agya. Машина разрабатывалась недорогим «тойотовским» суббрендом Daihatsu и предлагается сейчас на рынках Юго-Восточной Азии.
Уже тогда у этой 5-дверки появилась модификация GR Sport, а теперь ей пришло время обзавестись новой версией Stylix Sport, располагающейся на ступеньку ниже исполнения от Gazoo Racing.
В отличие от более дорогого Agya GR Sport, модификация Agya Stylix использует спортивный боди-кит GR Parts. Он включает в себя улучшенные светодиодные фары, вертикальные дневные ходовые огни, тонированные задние фонари, сплиттер спереди и спойлер сзади, а также аэродинамичные боковые юбки с логотипами GR.
Кроме того, такие хэтчбеки предлагаются в различных цветах: от красного до желтого, серебристого и даже оранжевого.
Интерьер машины выполнен в черном цвете, напоминающем стиль модели GR Sport. Внутри установлен компактный экран мультимедийной системы, сиденья с ромбовидным рисунком и использованы пластиковые серебристые детали декора, издалека выглядящие как полированный алюминий.
Мощностные характеристики Toyota Agya Stylix не отличаются от простых вариантов этой модели. Для автомобиля доступен прежний 1,2-литровый трехцилиндровый атмосферный бензиновый мотор, работающий в паре с вариатором. Его максимальная мощность составляет 88 лошадиных сил.
В отличие от хэтчбека Agya GR Sport у машины нет спортивной подвески, настроенной отделом GR Performance.
Что касается цены, то за такую 5-дверку в странах ЮВА будут просить 206 миллионов индонезийских рупий или примерно 998 тысяч рублей, что сегодня эквивалентно стоимости в России модели Lada Granta.