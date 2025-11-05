У малоизвестной Toyota по цене Lada Granta появилась новая оспортивленная версия 

В марте 2023 года Toyota представила обновленную версию бюджетной модели Agya. Машина разрабатывалась недорогим «тойотовским» суббрендом Daihatsu и предлагается сейчас на рынках Юго-Восточной Азии.

Уже тогда у этой 5-дверки появилась модификация GR Sport, а теперь ей пришло время обзавестись новой версией Stylix Sport, располагающейся на ступеньку ниже исполнения от Gazoo Racing.

В отличие от более дорогого Agya GR Sport, модификация Agya Stylix использует спортивный боди-кит GR Parts. Он включает в себя улучшенные светодиодные фары, вертикальные дневные ходовые огни, тонированные задние фонари, сплиттер спереди и спойлер сзади, а также аэродинамичные боковые юбки с логотипами GR.

Toyota Agya Stylix

Кроме того, такие хэтчбеки предлагаются в различных цветах: от красного до желтого, серебристого и даже оранжевого.

Интерьер машины выполнен в черном цвете, напоминающем стиль модели GR Sport. Внутри установлен компактный экран мультимедийной системы, сиденья с ромбовидным рисунком и использованы пластиковые серебристые детали декора, издалека выглядящие как полированный алюминий.

Интерьер Toyota Agya Stylix

Мощностные характеристики Toyota Agya Stylix не отличаются от простых вариантов этой модели. Для автомобиля доступен прежний 1,2-литровый трехцилиндровый атмосферный бензиновый мотор, работающий в паре с вариатором. Его максимальная мощность составляет 88 лошадиных сил.

1,2-литровый ДВС Toyota Agya Stylix

В отличие от хэтчбека Agya GR Sport у машины нет спортивной подвески, настроенной отделом GR Performance.

Что касается цены, то за такую 5-дверку в странах ЮВА будут просить 206 миллионов индонезийских рупий или примерно 998 тысяч рублей, что сегодня эквивалентно стоимости в России модели Lada Granta.