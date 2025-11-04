Миллиардер купил Aston Martin Valkyrie, покрасил за 3,5 млн и продал через 100 километров

Причуды очень богатых людей порой удивляют. Недавно об одном из таких случаев стало известно в интернете.
Аргентинский миллиардер решил купить Aston Martin Valkyrie и сделать его уникальным. Специально для этого он окрасил гиперкар в ярко-фиолетовую краску «Storm Purple Gloss», придающую машине особенный внешний вид.
Но, похоже, новый цвет ему пришелся совсем не по душе и мужчина выставил автомобиль на продажу спустя всего 100 наезженных на нем километров.
Главный герой истории – Алехандро Реммерс, известный аргентинский предприниматель и меценат. Его Valkyrie является одним из 85 выпущенных экземпляров этой модели компанией Aston Martin.
О том, что машина продается, стало известно, когда она обнаружилась в каталоге аукционного дома Broad Arrow, специализирующегося на роскошных и коллекционных автомобилях.
Гиперкар с номером шасси 39, окрашенный в уникальный для этой модели цвет, обладает самым максимальным оснащением.
Цена одних только опций для него переваливает за 320 тысяч долларов (почти 26 миллионов рублей). В их число входят шестигранные алюминиевые литые колесные диски, кузов из открытого углеволокна и многое другое.
Почему владелец решил расстаться со своим гиперкаром неизвестно, но, возможно, это связано не только с неудачным выбором для него цвета. «Валькирии» известны своей сложностью в управлении, особенно вне гоночной трассы.
Автомобиль приводится в движение атмосферным мотором V12, созданным компанией Cosworth. Его максимальная мощность в сочетании с гибридной системой достигает 1176 лошадиных сил.