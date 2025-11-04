ДомойАвтоновости сегодняМиллиардер купил Aston Martin Valkyrie, покрасил за 3,5 млн и продал через...

Миллиардер купил Aston Martin Valkyrie, покрасил за 3,5 млн и продал через 100 километров

Текст: Алиса Шашкова
менее 2 мин. чтения
Причуды очень богатых людей порой удивляют. Недавно об одном из таких случаев стало известно в интернете. 

Аргентинский миллиардер решил купить Aston Martin Valkyrie и сделать его уникальным. Специально для этого он окрасил гиперкар в ярко-фиолетовую краску «Storm Purple Gloss», придающую машине особенный внешний вид.

Но, похоже, новый цвет ему пришелся совсем не по душе и мужчина выставил автомобиль на продажу спустя всего 100 наезженных на нем километров.

Aston Martin Valkyrie, окрашенный в уникальный цвет

Главный герой истории – Алехандро Реммерс, известный аргентинский предприниматель и меценат. Его Valkyrie является одним из 85 выпущенных экземпляров этой модели компанией Aston Martin. 

О том, что машина продается, стало известно, когда она обнаружилась в каталоге аукционного дома Broad Arrow, специализирующегося на роскошных и коллекционных автомобилях.

Гиперкар с номером шасси 39, окрашенный в уникальный для этой модели цвет, обладает самым максимальным оснащением.

Aston Martin Valkyrie, окрашенный в уникальный цвет

Цена одних только опций для него переваливает за 320 тысяч долларов (почти 26 миллионов рублей). В их число входят шестигранные алюминиевые литые колесные диски, кузов из открытого углеволокна и многое другое.

Почему владелец решил расстаться со своим гиперкаром неизвестно, но, возможно, это связано не только с неудачным выбором для него цвета. «Валькирии» известны своей сложностью в управлении, особенно вне гоночной трассы. 

Интерьер Aston Martin Valkyrie, выставленного на аукцион

Автомобиль приводится в движение атмосферным мотором V12, созданным компанией Cosworth. Его максимальная мощность в сочетании с гибридной системой достигает 1176 лошадиных сил.

Фото:Broad Arrow Auctions

