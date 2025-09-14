ДомойАвтоновости сегодняСуперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился больше, чем на 7...

Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился больше, чем на 7 млн рублей

Текст: Ростислав Архипов
Копия 2025 aston martin dbx707 2025 Aston Martin DBX707 98072636 26 95791 scaled 1 1

Считается, что с момента выезда из автосалона машина резко теряет в цене. И, как показывает практика, даже очень дорогие и редкие автомобили не застрахованы от амортизации. 

Один из живых примеров такого развития событий – суперкроссовер Aston Martin DBX 707 2025 года выпуска. Трехмесячную машину недавно пустили с молотка. И по итогам аукциона автомобиль оказался на треть дешевле своей первоначальной цены.

2025 aston martin dbx707 2025 Aston Martin DBX707 98072636 29 95820 scaled 1
Трехмесячный Aston Martin DBX 707, проданный на аукционе за 233 тысячи 500 долларов

Конкретно этот экземпляр DBX 707 был продан на торгах «Bring a Trailer» за 233 тысячи 500 долларов (19,5 миллионов рублей). Но важнее сколько он стоил новым – 318 тысяч долларов (26,6 миллионов рублей).

В итоге разница в стоимости нового и уже подержанного автомобиля, который успел за 3 месяца проехать почти 6 тысяч км, составила 84,5 тысячи долларов или более 7 миллионов рублей.

2025 aston martin dbx707 2025 Aston Martin DBX707 98072636 32 95851 scaled 1

Напомним, кроссовер Aston Martin DBX 707 выделяется не только своим привлекательным дизайном, но и выдающейся динамикой. Машина комплектуется 4-литровым «наддувным» мотором V8, развивающим 697 лошадиных сил и 900 Нм.

2025 aston martin dbx707 2025 Aston Martin DBX707 98072636 198 97504 scaled 1

Ассистирует двигателю 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. С места до 100 километров в час 2,2-тонный кроссовер разгоняется всего за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.

Фото:Bring a Trailer

