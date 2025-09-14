Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился больше, чем на 7 млн рублей

Считается, что с момента выезда из автосалона машина резко теряет в цене. И, как показывает практика, даже очень дорогие и редкие автомобили не застрахованы от амортизации.
Один из живых примеров такого развития событий – суперкроссовер Aston Martin DBX 707 2025 года выпуска. Трехмесячную машину недавно пустили с молотка. И по итогам аукциона автомобиль оказался на треть дешевле своей первоначальной цены.
Конкретно этот экземпляр DBX 707 был продан на торгах «Bring a Trailer» за 233 тысячи 500 долларов (19,5 миллионов рублей). Но важнее сколько он стоил новым – 318 тысяч долларов (26,6 миллионов рублей).
В итоге разница в стоимости нового и уже подержанного автомобиля, который успел за 3 месяца проехать почти 6 тысяч км, составила 84,5 тысячи долларов или более 7 миллионов рублей.
Напомним, кроссовер Aston Martin DBX 707 выделяется не только своим привлекательным дизайном, но и выдающейся динамикой. Машина комплектуется 4-литровым «наддувным» мотором V8, развивающим 697 лошадиных сил и 900 Нм.
Ассистирует двигателю 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. С места до 100 километров в час 2,2-тонный кроссовер разгоняется всего за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.