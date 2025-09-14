Суперкроссовер Aston Martin всего за 3 месяца обесценился больше, чем на 7 млн рублей

Считается, что с момента выезда из автосалона машина резко теряет в цене. И, как показывает практика, даже очень дорогие и редкие автомобили не застрахованы от амортизации.

Один из живых примеров такого развития событий – суперкроссовер Aston Martin DBX 707 2025 года выпуска. Трехмесячную машину недавно пустили с молотка. И по итогам аукциона автомобиль оказался на треть дешевле своей первоначальной цены.

Трехмесячный Aston Martin DBX 707, проданный на аукционе за 233 тысячи 500 долларов

Конкретно этот экземпляр DBX 707 был продан на торгах «Bring a Trailer» за 233 тысячи 500 долларов (19,5 миллионов рублей). Но важнее сколько он стоил новым – 318 тысяч долларов (26,6 миллионов рублей).

В итоге разница в стоимости нового и уже подержанного автомобиля, который успел за 3 месяца проехать почти 6 тысяч км, составила 84,5 тысячи долларов или более 7 миллионов рублей.

Напомним, кроссовер Aston Martin DBX 707 выделяется не только своим привлекательным дизайном, но и выдающейся динамикой. Машина комплектуется 4-литровым «наддувным» мотором V8, развивающим 697 лошадиных сил и 900 Нм.

Ассистирует двигателю 9-скоростная автоматическая трансмиссия и система полного привода. С места до 100 километров в час 2,2-тонный кроссовер разгоняется всего за 3 секунды, а его максимальная скорость составляет 310 км/ч.