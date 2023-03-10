Российский дилер готов привезти под заказ единственный в своем роде 600-сильный Aston Martin Vanquish Zagato

Курганский автомобильный дилер выложил на одной из популярных площадок страны объявление о том, что он способен привезти под заказ в Россию редкое купе Aston Martin Vanquish Zagato. В общей сложности британский автопроизводитель выпустил 99 таких машин, но конкретно этот экземпляр, предложенный для предзаказа, является уникальным, поскольку выкрашен в цвет Special Red.

Машина является не новой. С конвейера она сошла еще в 2017 году, а ее пробег равен 3990 километрам. Сейчас автомобиль находится во Франции, где также продается за 559 тысяч евро, но в России предлагают привезти машину оттуда за 51 миллион рублей.

Напомним, в основе Aston Martin Vanquish Zagato лежит модульная архитектура Vanquish S. Такие автомобили комплектуются 5,9-литровым мотором V12 на 600 лошадиных сил, способным разогнать спорт-купе с места до первой «сотни» всего за 3,5-секунды. Максимальная скорость таких машин равна 305 километрам в час.

Линейка моделей Vanquish, разработанных при тесном сотрудничестве с итальянским ателье Zagato, также включает в себя автомобили нескольких типов кузовов – кабриолет, shooting-brake и спидстер.

Выставленная на продажу машина имеет порядковый номер 75 в серии из 99 машин и будет доставлена в Россию в случае, если покупатель оформит на нее заказ, примерно за один месяц.