Aston Martin отказался от выпуска конкурента Ferrari 296 GTB

Компания Aston Martin приостановила разработку нового массового суперкара со среднемоторной компоновкой, который (по задумке британских инженеров) должен был бросить вызов Ferrari 296 GTB. Вместо этого проекта в руководстве «Астона» решили сосредоточить усилия на лимитированных моделях Valkyrie и Valhalla.

Впервые о том, что в Aston Martin работают над спортивным автомобилем, способным навязать соперничество Ferrari 296 GTB, McLaren Artura и Lamborghini Huracan, стало известно в 2019 году. Однако спустя почти 4 года работы над проектом были приостановлены, что подтвердил глава британского автогиганта Лоуренс Стролл перед Гран-При Монако 2023 года.

По словам руководителя Aston Martin, для компании больше не важны объемы продаж. Вместо этого она сосредоточится на прибыльности и эксклюзивности.

Ходят слухи, что тираж модели Valhalla составит всего 999 единиц. Машину построят на основе монокока, выполненного из углеволокна. Для оптимизации аэродинамики этой лимитированной модели планируется задействовать новую аэротрубу, предназначенную для продувки болидов Формулы-1.

Предполагается, что Valhalla станет первым автомобилем Aston Martin, который получит гибридную трансмиссию от технологического партнера Mercedes-AMG.

Эта система включит в себя 4-литровый бензиновый V8 с турбонаддувом, работающий в паре с двумя электромоторами. Мощность силовой установки составит более 1000 лошадиных сил, что позволит новинке «Астона» бросить вызов Ferrari SF90 Stradale.

Предполагаемая цена автомобиля – от 600 тысяч фунтов стерлингов или более 60 миллионов рублей.