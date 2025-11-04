ДомойАвтоновости сегодняПопулярный хэтчбек Dacia Sandero не узнают в четвертом поколении

Популярный хэтчбек Dacia Sandero не узнают в четвертом поколении

Текст: Алиса Шашкова
Снимок экрана 2025 11 04 в 13.36.16

Компания Dacia разрабатывает четвертое поколение хэтчбека Sandero. Машина должна появиться в конце 2027 года и задействовать множество визуальных решений у Renault Clio 6 генерации.

Издание «Automobile-Magazine» из Франции подготовило первые рендерные изображения такой 5-дверки и полагает, что машина увеличится в размерах в сравнении с предшественницей, рестайлинговая версия которой была представлена в начале октября этого года (фото ниже).

Копия dacia sandero 1
Рестайлинговый Dacia Sandero 3 поколения

Длина Sandero 4 поколения должна достигнуть 4,15-метра. Для сравнения, длина актуальной модели равна 4,09-метрам. 

Автомобиль может получить кузов с обилием резких линий, рельефный капот, узкие фары с горизонтальными полосами дневных ходовых огней, широкий пластиковый обвес на колесных арках, порогах и частично дверях, а также покатую линию крыши.

Копия voici les lignes de la future dacia sandero 4 de 2027 1
Рендер четвертого поколения Dacia Sandero

Подробностей о технической части следующего Sandero пока засекречены, но если опираться на намеки руководства Dacia продавать такие хэтчбеки будут как с мягко-гибридными бензиновыми, так и подключаемыми бензиново-электрическими агрегатами. 

В качестве одного из первых может выступить 1,2-литровый бензиновый ДВС, состыкованный с электрическим довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора. Максимальная отдача такой системы составит около 115 лошадиных сил. Альтернативным выбором станет «розеточный» вариант (PHEV), электромотор которого на 95 л.с. могут заимствовать у Renault 5 E-Tech. 

Кроме того, не исключен вариант с Sandero 4, работающем на сжиженном газе (мощностью до 120 л.с.).

Фото:Automobile-Magazine/Didier Ric

