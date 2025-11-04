Известный в России кроссовер Kia научат расходовать в новом поколении всего 4,8-литра бензина на 100 км

Линейка компактных кроссоверов корейского автопроизводителя Kia продолжает расширяться и обновляться. Одной из ближайших крупных модернизаций станет новая генерация «паркетника» Seltos, который в свое время успел «засветиться» на российском авторынке и даже побывать на местном конвейере (завод Автотор в Калининграде).

Переход во вторую итерацию гарантирует следующему «Селтосу» другой внешний вид, но не только.

Рендер Kia Seltos второго поколения

Судя по очередным рендерным изображениям, демонстрирующим внешность этого кроссовера, реформенный корейский компактный вседорожник обзаведется пересмотренным экстерьером в стиле электрических моделей EV.

Рендер Kia Seltos второго поколения

Машину ждет появление лицевой части кузова с вертикальными блоками ДХО и квадратными основными кластерами фар, расширенной решеткой радиатора, а также боковин с потайными дверными ручками и кормы с Г-образными задними фонарями.

Варианты силовых агрегатов следующего Seltos включат в себя бензиновые и гибридные агрегаты. Причем гибридная система (подключаемый вариант PHEV) может удивить своим расходом топлива, который, как ожидается, составит в среднем 4,8-литра бензина на каждые 100 километров пути.

Система E-AWD, разработанная инженерами Hyundai Group

За полный привод в машине будет отвечать новейшая электрическая система E-AWD с отдельным двигателем, раскручивающим заднюю ось. Утверждается, что в сравнении с механической системой 4WD эта технология обладает большей структурной эффективностью и минимальным весом.

Премьера второго поколения Kia Seltos состоится в 2026 году.