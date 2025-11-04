Известный в России кроссовер Kia научат расходовать в новом поколении всего 4,8-литра бензина на 100 км

Линейка компактных кроссоверов корейского автопроизводителя Kia продолжает расширяться и обновляться. Одной из ближайших крупных модернизаций станет новая генерация «паркетника» Seltos, который в свое время успел «засветиться» на российском авторынке и даже побывать на местном конвейере (завод Автотор в Калининграде).
Переход во вторую итерацию гарантирует следующему «Селтосу» другой внешний вид, но не только.
Судя по очередным рендерным изображениям, демонстрирующим внешность этого кроссовера, реформенный корейский компактный вседорожник обзаведется пересмотренным экстерьером в стиле электрических моделей EV.
Машину ждет появление лицевой части кузова с вертикальными блоками ДХО и квадратными основными кластерами фар, расширенной решеткой радиатора, а также боковин с потайными дверными ручками и кормы с Г-образными задними фонарями.
Варианты силовых агрегатов следующего Seltos включат в себя бензиновые и гибридные агрегаты. Причем гибридная система (подключаемый вариант PHEV) может удивить своим расходом топлива, который, как ожидается, составит в среднем 4,8-литра бензина на каждые 100 километров пути.
За полный привод в машине будет отвечать новейшая электрическая система E-AWD с отдельным двигателем, раскручивающим заднюю ось. Утверждается, что в сравнении с механической системой 4WD эта технология обладает большей структурной эффективностью и минимальным весом.
Премьера второго поколения Kia Seltos состоится в 2026 году.