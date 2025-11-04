ДомойАвтоновости сегодняPorsche разработала телевизор с ценой почти в 33 млн рублей

Porsche разработала телевизор с ценой почти в 33 млн рублей

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 490102168 1496384985110703 1099251014790657308 n 1

Компания Porsche известна своими спортивными автомобилями, стоящим очень дорого. Но только некоторым из них удастся переплюнуть по цене одну из ее последних разработок, никак не связанных с автопромом.

Австрийская компания C-Seed, специализирующаяся на электронике премиум-класса, заказала у дизайнерского отделения Porsche Design проект нового гигантского дисплея MicroLED, который выглядит скорее не как телевизор, а как арт-объект. 

c seed n1 tv risinfg 1
C-Seed 201

Телевизор прячется в полу, а когда приходит время его активации поднимается наверх и раскладывается как книга. Модель получила название C-Seed 201. За ее внешний вид и раскладной механизм полностью отвечала компания Porsche Design.

Диагональ экрана составляет 201 дюйм. На подъем механизма из подземного корпуса уходит примерно 15 секунд, а еще 25 секунд нужно будет, чтобы семь панелей MicroLED полностью раскрылись.

c seed n1 tv 4k microled 1
C-Seed 201

Благодаря более чем 2 миллионам 900 тысячам микросветодиодов, обрабатывающих данные до 100 тысяч раз в секунду, телевизор, к которому приложила руку Porsche, способен удивить своим бесподобным качеством изображения и яркостью.

Скрытая версия телевизора разрабатывалась специально для суперъяхт и ультра-VIP кинотеатров у бассейна.

490102168 1496384985110703 1099251014790657308 n
C-Seed 201

Учитывая назначение этого устройства, он не мог стоить дешево. Но в реальности цена телевизора, дизайн которого создавали специалисты «Порше», превзошел все ожидания. Он обойдется покупателям в 400 тысяч долларов или 33,5-миллиона рублей по текущему курсу. 

Фото:C-Seed

