В России продают два самых надежных минивэна на планете

Минивэны никогда не были популярным типом автомобилей на российском авторынке, полностью уступая в этой дисциплине кроссоверам. Но несмотря на это у минивэнов по-прежнему есть определенный пласт покупателей во всем мире и РФ здесь не исключение.

По информации редакции Daily-Motor.Ru, недавно на российский рынок прибыли по «серому» импорту две образцовые модели сегмента MPV, которые выделяются своей надежностью.

Toyota Sienna

Речь идет о моделях Toyota Sienna и Honda Odyssey. Оба японских минивэна обладают выдающимися показателями долговечности в сравнении со всеми конкурентами по версии авторитетного журнала «J.D.Power».

Toyota Sienna ввозится в РФ с 2,5-литровым гибридным двигателем, совокупная отдача которого вместе с электрическим довеском составляет 246 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и система полного привода.

Honda Odyssey

Что касается альтернативного выбора Honda Odyssey, то такие машины поступают в нашу страну также в гибридном варианте, но основанном на 2-литровом бензиновом двигателе. Максимальная мощность бензиново-электрической системы достигает 215 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор, а привод – передний.

Ценовая политика автосалонов, предлагающих два самых надежных минивэна на планете по версии журнала «J.D.Power», выглядит следующим образом. За самый бюджетный экземпляр Toyota Sienna, продающийся в Новосибирске, просят 5 миллионов 400 тысяч рублей. Наиболее дорогой минивэн предлагают в Москве, где за него просят 8 миллионов 500 тысяч рублей.

Honda Odyssey, в свою очередь, можно найти дешевле, но выбор машин ограничен. «Живые» автомобили сейчас получится отыскать только в Воронеже и Москве по ценам в 3 миллиона 600 тысяч и 4 миллиона 290 тысяч рублей соответственно.