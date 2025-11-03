ДомойАвтоновости сегодняВ России продают два самых надежных минивэна на планете

В России продают два самых надежных минивэна на планете

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
sienna1 large

Минивэны никогда не были популярным типом автомобилей на российском авторынке, полностью уступая в этой дисциплине кроссоверам. Но несмотря на это у минивэнов по-прежнему есть определенный пласт покупателей во всем мире и РФ здесь не исключение.

По информации редакции Daily-Motor.Ru, недавно на российский рынок прибыли по «серому» импорту две образцовые модели сегмента MPV, которые выделяются своей надежностью.

Копия toyota overview hero 2025 sienna limited hybrid blueprint ss 1
Toyota Sienna

Речь идет о моделях Toyota Sienna и Honda Odyssey. Оба японских минивэна обладают выдающимися показателями долговечности в сравнении со всеми конкурентами по версии авторитетного журнала «J.D.Power».

Toyota Sienna ввозится в РФ с 2,5-литровым гибридным двигателем, совокупная отдача которого вместе с электрическим довеском составляет 246 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая коробка передач и система полного привода.

2023 honda elysion front quarter
Honda Odyssey

Что касается альтернативного выбора Honda Odyssey, то такие машины поступают в нашу страну также в гибридном варианте, но основанном на 2-литровом бензиновом двигателе. Максимальная мощность бензиново-электрической системы достигает 215 лошадиных сил. Трансмиссия – вариатор, а привод – передний.

Ценовая политика автосалонов, предлагающих два самых надежных минивэна на планете по версии журнала «J.D.Power», выглядит следующим образом. За самый бюджетный экземпляр Toyota Sienna, продающийся в Новосибирске, просят 5 миллионов 400 тысяч рублей. Наиболее дорогой минивэн предлагают в Москве, где за него просят 8 миллионов 500 тысяч рублей.

Honda Odyssey, в свою очередь, можно найти дешевле, но выбор машин ограничен. «Живые» автомобили сейчас получится отыскать только в Воронеже и Москве по ценам в 3 миллиона 600 тысяч и 4 миллиона 290 тысяч рублей соответственно. 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota, Honda

Читайте также:

Последние новости:

Автомобили, которые не доживут до 2026 года

Дорогой и роскошный внедорожник Volvo XC110 показали в...

Электрический аналог Hyundai i30 показался без камуфляжа

У Volkswagen и Audi проблемы, цели на 2025...

Совершенно новый Kia Seltos сменит облик и «технику»

Современный аналог мотора Toyota 2JZ встанет на конвейер...

В Британии активно интересуются новым китайским кроссовером, напоминающим...

Hyundai выпустит новый рамный автомобиль для бездорожья по...

Новый Audi TT показался на качественных изображениях

Китайский клон Mercedes G-Class и Land Rover Defender...

Следующий Mercedes-Benz S-Class удивит суперагрессивным видом и двухмоторной...

Семейство Toyota Land Cruiser пополнится гибридным и электрическим...

Новый Nissan Versa обещает быть дешевым, но не...

До премьеры нового поколения Toyota Hilux осталось совсем...

Легендарный «рамник» Suzuki Jimny сделали похожим на новый...

Новую Volga опять хотят сделать китайской, но не...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+