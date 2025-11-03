ДомойАвтоновости сегодняДорогой и роскошный внедорожник Volvo XC110 показали в виде конкурента Lexus LX...

Дорогой и роскошный внедорожник Volvo XC110 показали в виде конкурента Lexus LX и Land Rover Defender

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Снимок экрана 2025 11 03 в 12.53.35

Компания Volvo считается премиальным автопроизводителем, но в линейке его сегодня нет ни одного внедорожника, а самым большим кроссовером является модель XC90, у которого есть электрический аналог EX90.

Пофантазировать на тему появления нового флагманского SUV шведского бренда недавно захотел известный в автосреде независимый художник «Theottle», опубликовавший неофициальные рендеры такого автомобиля.

На реалистичных изображениях был показан внедорожник Volvo, получивший индекс XC110. По задумке автора картинок, машина могла бы стать флагманом бренда и составила бы конкуренцию таким моделям как Lexus LX и Land Rover Defender.

digital volvo xc110 comes out from behind the cgi curtain as an answer to rugged luxe suvs 259910 1 1
Спекулятивный рендер нового внедорожника Volvo XC110

В основу дизайна этого внедорожника лег проект электрического минивэна Volvo EM90, разработанный специально для китайского авторынка. У него машина на рендерах унаследовала оформление передней части кузова, но с рядом доработок. 

Так, к примеру, фары виртуального XC110 сохранили Т-образную форму, но стали более узкими, заглушка на решетке радиатора оказалась шире, а вырезы по бокам бампера и нижний воздухозаборник крупнее, чем у оригинального минивэна.

Снимок экрана 2025 11 03 в 12.53.14
Спекулятивный рендер нового внедорожника Volvo XC110

При создании боковин кузова нового внедорожника Volvo независимый художник черпал вдохновение с американской модели Rivian R1S, а оформление кормы также срисовал с минивэна EM90.

Вероятность того, что «Вольво» в будущем может выпустить флагманский внедорожник существует, но шансы на это невелики. Ранее руководство шведской компании, сейчас принадлежащей китайской Geely, ни разу не упоминало о планах по созданию чего-то подобного. 

Фото:Theottle

