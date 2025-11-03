У Volkswagen и Audi проблемы, цели на 2025 год не достигнуты

ДомойАвтоновости сегодняУ Volkswagen и Audi проблемы, цели на 2025 год не достигнуты

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Те, кто внимательно следят за новостями в автомобильной отрасли, знают, что в мире назрел новый кризис с чипами. Причем спровоцирован он поставщиком Volkswagen Group и другими компаниями, в том числе голландской Nexperia.

Все это не могло не ударить по бизнесу VW, который недавно объявил, что не сможет достичь своих целей к 2025 году из-за нехватки чипов.

У Nexperia, поставляющей чипы Volkswagen Group, практически все производство налажено в Китае. А недавние торговые баталии между США, Европой и «Поднебесной» создала для этой западной компании серьезные риски.

Производство на заводе Volkswagen

Чипы Nexperia необходимы для производства автомобилей Volkswagen, Audi и Porsche. Каждая из выпущенных машин этих марок использует сотни таких деталей. 

Пока в Volkswagen Group сообщают, что концерн постарается справиться с этой проблемой, но непонятно как дела будут идти в будущем, если Nexperia не сможет выйти из кризиса. 

Если полупроводники перестанут поступать из Китая, европейские производственные линии (не только VW, но и другие, в том числе BMW), встанут, что приведет к огромным финансовым потерям и катастрофе как для этих автопроизводителей, так и для ЕС в целом. 

Фото:Volkswagen

