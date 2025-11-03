ДомойАвтоновости сегодняСовершенно новый Kia Seltos сменит облик и «технику»

Совершенно новый Kia Seltos сменит облик и «технику»

Текст: Михаил Романченко
Kia Seltos, являющийся одним из самых популярных компактных кроссоверов бренда на развивающихся рынках сбыта, готовится к переходу во второе по счету поколение. 

Глобальная модернизация машины намечена на декабрь 2025 года. В преддверии премьеры автомобиля в сети появился его цифровой рендеринг, демонстрирующий «Селтос» в совершенно новом облике. 

Цифровые художники из Южной Кореи показали Seltos в его «внедорожной» модификации X-Line. Машина на изображениях отличилась от предшественницы другой радиаторной решеткой с несколькими вертикальными планками, обновленным черным бампером, переработанными светодиодными фарами и противотуманными фонарями, а также более рельефным капотом. 

Копия Untitled design 1 1
Рендер второго поколения Kia Seltos

Кроме того, ей достались более выраженные накладки на колесных арках и утопленные в кузов дверные ручки, улучшающие аэродинамику и снижающие внешние шумы.

От реформенного «Селтоса» ждут, что его длина увеличится примерно на 100 мм, благодаря чему машина превзойдет по размерам даже Jeep Compass. В салоне «паркетника» может разместиться 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, а также аналогичная по диагонали цифровая комбинация приборов и сенсорный блок управления климат-контроля. 

kia seltos 2026 interior revealed
Интерьер второго поколения Kia seltos

Первоначально Kia Seltos 2 поколения будет продаваться с прежними двигателями: 1,5-литровыми бензиновыми атмосферными и турбированными моторами, а также таким же по объему турбодизелем. Варианты трансмиссии, по слухам, будут «срисованы» с нынешней генерации модели.

Глобальная смена «техники» кроссовера запланирована на 2027 год, когда Seltos получит под капот новейшую подключаемую гибридную систему на базе 1,6-литрового ДВС. Ее максимальная мощность должна оказаться равна 141 лошадиной силе, а пару бензиновому мотору будет составлять электрический двигатель и компактная литий-ионная батарея. 

Фото:Соцсети

