В Британии активно интересуются новым китайским кроссовером, напоминающим Range Rover

Долгое время Range Rover был одним из самых популярных автомобилей Великобритании. Но местная модель становится все дороже, а рост интереса к ней со стороны автоугонщиков пугает покупателей.

В добавок ко всему недавно у Range Rover появился конкурент из Китая. Он стоит гораздо дешевле оригинала и внешне практически не отличается от британского вседорожника.

Jaecoo 7

Согласно подсчетам местного портала «Autotrader», этим автомобилем является Jaecoo 7. Машина на протяжении третьего месяца подряд становится самой востребованной на площадке с долей запросов в 4,9%.

Как отмечают британские СМИ, в китайском Jaecoo 7 можно найти немало дизайнерских решений в стиле Ranger Rover, в том числе капот-раскладушку, «плавающую» крышу, скрытые в кузове дверные ручки, а также салон премиум-класса со стегаными сиденьями и 14,8-дюймовый портретный дисплей мультимедийной системы и камеры кругового обзора, входящие в базовую комплектацию.

Jaecoo 7

Машину называют удобной в управлении благодаря семи ездовым режимам и довольно практичной за счет багажника объемом 412-литров, но не лучшей в классе по этому показателю.

Запас хода у подключаемой гибридной версии Jaecoo 7 составляет до 700 миль (более 1100 километров).

Но еще важнее цена машины. За кроссовер просят на 15 тысяч фунтов стерлингов меньше (1,6-миллиона рублей), чем за оригинальный Range Rover, что становится важным подспорьем для автомобилистов Великобритании.

Интерьер Jaecoo 7

Напомним, бренд Jaecoo основан компанией Chery, а кроссовер с индексом «7» сегодня продается официально даже в России под именем «J7». Цена на этот автомобиль на нашем рынке стартует от 2 миллионов 709 тысяч 900 рублей.