Hyundai выпустит новый рамный автомобиль для бездорожья по схеме Kia

Недавно в линейку автомобилей компании Kia вошла новая рамная утилитарная модель, которая расположится в сегменте пикапов. А теперь, похоже, по такому же пути предстоит пройти родственной корейской марке Hyundai.

Австралийский портал «Drive» сообщает, что руководство этого бренда задумалось о собственном рамном внедорожнике в утилитарном кузове. Его появление может состояться в течение 2,5 лет.

Рамный пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Учитывая столь короткий срок, ни о какой полностью собственной разработке речи не идет. Скорее всего пикап Hyundai будет построен на платформе Kia Tasman и станет чем-то вроде его бейдж-инжинирингового варианта.

Впрочем, в самом руководстве компании обещают, что между машинами не будет явного заимствования ни с точки зрения дизайна, ни технологий.

Рамный пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Ранее сообщалось, что Hyundai вместе с GM может выпустить новый рамный пикап, но, по всей видимости, это будет уже совершенно иной автомобиль и машина, работающая на платформе другого размера.

Анонс нового рамного пикапа Hyundai, построенного в коллаборации с General Motors

Кроме того, у него будет ограниченный рынок сбыта – США, где такому утилитарнику придется бороться за покупателей с Chevrolet Colorado, Ford Ranger и Toyota Tacoma.