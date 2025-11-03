ДомойАвтоновости сегодняHyundai выпустит новый рамный автомобиль для бездорожья по схеме Kia

Hyundai выпустит новый рамный автомобиль для бездорожья по схеме Kia

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
Копия 17431ed0 bb36 5149 a0ea 2fb1ce550000 1

Недавно в линейку автомобилей компании Kia вошла новая рамная утилитарная модель, которая расположится в сегменте пикапов. А теперь, похоже, по такому же пути предстоит пройти родственной корейской марке Hyundai.

Австралийский портал «Drive» сообщает, что руководство этого бренда задумалось о собственном рамном внедорожнике в утилитарном кузове. Его появление может состояться в течение 2,5 лет.

17431ed0 bb36 5149 a0ea 2fb1ce550000
Рамный пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Учитывая столь короткий срок, ни о какой полностью собственной разработке речи не идет. Скорее всего пикап Hyundai будет построен на платформе Kia Tasman и станет чем-то вроде его бейдж-инжинирингового варианта.

Впрочем, в самом руководстве компании обещают, что между машинами не будет явного заимствования ни с точки зрения дизайна, ни технологий.

5b9352bb 1b75 5ae8 990e 11b005050000
Рамный пикап Hyundai (неофициальный рендер)

Ранее сообщалось, что Hyundai вместе с GM может выпустить новый рамный пикап, но, по всей видимости, это будет уже совершенно иной автомобиль и машина, работающая на платформе другого размера.

Анонс нового рамного пикапа Hyundai, построенного в коллаборации с General Motors

Кроме того, у него будет ограниченный рынок сбыта – США, где такому утилитарнику придется бороться за покупателей с Chevrolet Colorado, Ford Ranger и Toyota Tacoma.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Drive

Читайте также:

Последние новости:

У Volkswagen и Audi проблемы, цели на 2025...

Совершенно новый Kia Seltos сменит облик и «технику»

Современный аналог мотора Toyota 2JZ встанет на конвейер...

В Британии активно интересуются новым китайским кроссовером, напоминающим...

Новый Audi TT показался на качественных изображениях

Китайский клон Mercedes G-Class и Land Rover Defender...

Следующий Mercedes-Benz S-Class удивит суперагрессивным видом и двухмоторной...

Семейство Toyota Land Cruiser пополнится гибридным и электрическим...

Новый Nissan Versa обещает быть дешевым, но не...

До премьеры нового поколения Toyota Hilux осталось совсем...

Легендарный «рамник» Suzuki Jimny сделали похожим на новый...

Новую Volga опять хотят сделать китайской, но не...

Кроссоверное наступление Honda продолжается: в повестке новый SUV...

Пикап Toyota превратился в комфортабельную гостиницу на колесах...

Toyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

Кто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+