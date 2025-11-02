Новый Audi TT показался на качественных изображениях

В начале сентября состоялась премьера концепт-кара Audi Concept C. За сходство с одной культовой моделью ингольштадтской марки машину тут же нарекли преемницей купе TT. А теперь этот автомобиль был показан независимыми дизайнерами в серийном обличии.

Концепт-кар Audi Concept C

Авторами изображений являются цифровые художники голландского журнала «AutoWeek», полагающие, что к товарному образцу прототип Concept C останется практически неизменным. Единственной разницей во внешности серийного автомобиля должны оказаться слегка другие бамперы спереди и сзади.

Неофициальный рендер нового Audi TT

На рендерах на машину нанесли шильдики TT, но это не значит, что новинка Audi обязательно получит такое название.

Длина автомобиля должна составить 4,5-метра, что сделает его даже крупнее R8. Металлическая крыша купе получит сдвижной механизм, решетка радиатора будет выполнена в виде узкой вертикальной прорези, а передние и задние фонари реализуют в виде горизонтальных и П-образных полос соответственно.

Неофициальный рендер нового Audi TT

О технической стороне проекта сейчас практически ничего неизвестно. Но предполагается, что новая Audi будет полностью электрическим автомобилем с бортовым напряжением в 800 вольт.

Сроки трансформации концепт-кара Concept C в возрожденный TT пока не раскрываются.