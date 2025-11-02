Семейство Toyota Land Cruiser пополнится гибридным и электрическим пикапом

Согласно информации, раскрытой японской прессой, следующими вариантами модели Toyota Land Cruiser может стать пикап с двойной кабиной, построенный на платформе легкового автомобиля, а также электрический внедорожник.

Журнал «BestCarWeb» утверждает, что Toyota готовится порвать с более чем 70-летней традицией, выпустив первые модели Land Cruiser с монококовой конструкцией, а не с шасси с лестничной рамой.

Ожидается, что ее новая модель для сегмента пикапов будет работать на гибридной тяге, а в качестве соперников для нее выступят Ford Maverick и Hyundai Santa Cruz. Что касается внедорожника, то ему предстоит использовать исключительно электрические двигатели без какого-либо участия ДВС.

Концепт-кар Toyota EPU

Сама Toyota пока не подтверждает эту информацию, поскольку старается не комментировать домыслы СМИ. При этом инсайдеры в качестве сроков премьеры таких машин называют 2028-й год для внедорожника, но пока не знают, когда появится построенный на той же платформе пикап.

Новым гибридным пикапом Toyota может оказаться автомобиль, основанный на концепт-каре EPU образца 2023 года (изображение выше). Та машина представляла собой полностью электрическое транспортное средство, но серийный грузовичок может задействовать гибридный привод, а не только электромоторы аккумуляторные батареи.

Концепт-кар Toyota Land Cruiser Se

Что касается внедорожника, то в его основу ляжет концепт-кар Land Cruiser Se. Машина обещает получить два или три ряда сидений и по размерам приблизиться к Nissan Patrol.