ДомойАвтоновости сегодняНовый Nissan Versa обещает быть дешевым, но не скучным

Новый Nissan Versa обещает быть дешевым, но не скучным

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
Копия 5g4rvtfgbrtg f 2048x1280 1

Слухи о том, что компания Nissan собирается избавиться от бюджетной модели Versa, ходят на протяжении несколько лет. Автомобиль, положенный США, является самой недорогой новой машиной в Америке. И должен остаться таковым в будущем. Но уже в свежей генерации.

Журнал «CarsCoops» полагает, что следующая «Верса» будет опираться в дизайне на совершенно новые модели Sentra и Murano с их эффектными передними частями кузова, 2-уровневыми дневными ходовыми огнями и смелой контрастной решеткой радиатора.

Большинство панелей седана окажутся совершенно новыми, но подоконная линия при этом не изменится.

Копия 2027 Nissan Versa copy 4rtgfvc scaled 1
Рендер Nissan Versa нового поколения

Более чистый и лаконичный кузов сменит изгибы четкими линиями и выраженной детализацией колесных арок, а дополнят общий вид профиля машины крупные легкосплавные «катки» с алмазной огранкой. 

Сзади новая Versa, по слухам, приобретет интегрированный спойлер и оквадраченный бампер для улучшения аэродинамики.

2025 Nissan Murano 11891fff 1
Интерьер Nissan Sentra нового поколения, который может унаследовать свежая Versa

В салоне реформенного бюджетного седана Nissan должна появиться новая цифровая комбинация приборов и мультимедийная система с более четким изображением и быстрой обработкой данных. 

Что касается силового агрегата, то под капотом новой Versa могут задействовать слегка переработанный 1,6-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с вариатором Xtronic CVT. 

Премьеру справить следующая генерация «Версы» может в ближайшие пару лет. Выпуском машины займется завод в Агуаскальентесе (Мексика). 

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:CarsCoops

Читайте также:

Последние новости:

До премьеры нового поколения Toyota Hilux осталось совсем...

Легендарный «рамник» Suzuki Jimny сделали похожим на новый...

Новую Volga опять хотят сделать китайской, но не...

Кроссоверное наступление Honda продолжается: в повестке новый SUV...

Пикап Toyota превратился в комфортабельную гостиницу на колесах...

Toyota Land Cruiser «для бедных» впервые показался вживую

Кто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую...

Владельцы главного мирового хита Toyota перечислили все, что...

Стали известны подробности о возрожденном спорткаре Toyota MR2

Рестайлинг Hyundai Santa Fe исправит грубые ошибки, допущенные...

BMW 7-Series разжился «звездной» версией Suhail Edition для...

Студентка нашла в гараже бабушки редкие Lamborghini и...

Раскрыты машины, дошедшие до финала конкурса «Автомобиль года...

Новый молодежный кроссовер Renault не для всех готовится...

Новый пикап Toyota, которому не потребуется бензин или...

Раскрыт Mercedes G-Class с самым большим пробегом в...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+