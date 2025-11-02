Новый Nissan Versa обещает быть дешевым, но не скучным

Слухи о том, что компания Nissan собирается избавиться от бюджетной модели Versa, ходят на протяжении несколько лет. Автомобиль, положенный США, является самой недорогой новой машиной в Америке. И должен остаться таковым в будущем. Но уже в свежей генерации.

Журнал «CarsCoops» полагает, что следующая «Верса» будет опираться в дизайне на совершенно новые модели Sentra и Murano с их эффектными передними частями кузова, 2-уровневыми дневными ходовыми огнями и смелой контрастной решеткой радиатора.

Большинство панелей седана окажутся совершенно новыми, но подоконная линия при этом не изменится.

Рендер Nissan Versa нового поколения

Более чистый и лаконичный кузов сменит изгибы четкими линиями и выраженной детализацией колесных арок, а дополнят общий вид профиля машины крупные легкосплавные «катки» с алмазной огранкой.

Сзади новая Versa, по слухам, приобретет интегрированный спойлер и оквадраченный бампер для улучшения аэродинамики.

Интерьер Nissan Sentra нового поколения, который может унаследовать свежая Versa

В салоне реформенного бюджетного седана Nissan должна появиться новая цифровая комбинация приборов и мультимедийная система с более четким изображением и быстрой обработкой данных.

Что касается силового агрегата, то под капотом новой Versa могут задействовать слегка переработанный 1,6-литровый бензиновый мотор, работающий в паре с вариатором Xtronic CVT.

Премьеру справить следующая генерация «Версы» может в ближайшие пару лет. Выпуском машины займется завод в Агуаскальентесе (Мексика).