Легендарный «рамник» Suzuki Jimny сделали похожим на новый недорогой грузовичок Toyota

Текст: Алиса Шашкова
Компания Garage II, специализацией которой является изготовление деталей на заказ, выпустила новый комплект доработок для рамного внедорожника Jimny и Jimny Nomade (3- и 5-дверная модель соответственно). 

Боди-кит получил название «CH:AMP». Он создан таким образом, чтобы превращать внешность одного из самых популярных и знаковых внедорожников Suzuki в копию недорогого пикапа Toyota Hilux Champ, который продается в развивающихся странах на протяжении последних нескольких лет.

Боди-кит Garage II CH:AMP для Suzuki Jimny

Для того, чтобы сделать «Сузуки» похожей на «Тойоту», тюнеры разработали для ее модели новую переднюю панель, которая крепится вместо оригинальной.

Она включает в себя решетку радиатора и окантовку фар, а также другой бампер, состыкованный с широкими пластиковыми накладками на крыльях. 

Боди-кит Garage II CH:AMP для Suzuki Jimny

За дух внедорожности в проекте отвечают две оранжевых проушины, предназначенных для крепления тросов (обе являются муляжами), а также набор эксклюзивных колесных дисков, обутых в «зубастую» резину. 

Боди-кит Garage II CH:AMP для Suzuki Jimny

Цены на боди-кит для Suzuki Jimny, делающий машину похожей на Toyota Hilux Champ, оценен в Японии в 386 тысяч 100 иен (202 тысячи рублей). Еще 55 тысяч иен (28 тысяч 800 рублей) нужно будет заплатить за установку этого комплекта на автомобиль. 

Фото:Response

