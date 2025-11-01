ДомойАвтоновости сегодняКроссоверное наступление Honda продолжается: в повестке новый SUV начального уровня

Кроссоверное наступление Honda продолжается: в повестке новый SUV начального уровня

Honda продолжает укреплять свою конкурентоспособность на развивающихся рынках и готовит для них еще один компактный кроссовер начального уровня, который должен оказаться самым доступным предложением компании в этом сегменте.

Машина находится на стадии ранней разработки и официальные подробности о ней, в том числе точные даты запуска, пока неизвестны. Тем не менее, на днях ряд интересных слухов об этой новинке «Хонды» были раскрыты зарубежной прессой.

Концепт-кар Honda Vision XS-1

Утверждается, что новый субкомпакт японской марки в сегменте SUV будет построен на той же платформе, что и популярный городской автомобиль Brio. Машина будет отличаться компактным кузовом длиной до 4-метров и займет в модельном ряду Honda место ниже «паркетника» Elevate.

Ожидается, что новый кроссовер «Хонды» будет очень похож на соплатформенника. Тот, напомним, недавно пережил обновление.

Обновленный Honda Brio RS

Реформенный Brio получил новый облик благодаря другой решетке радиатора, переделанному бамперу, а также появлению спортивной версии с дополнительными псевдоаэродинамическими элементами.

Внутри появилась переделанная передняя панель и сиденья, а мультимедийная система научилась поддерживать интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Интерьер обновленного Honda Brio RS

Под капотом хэтчбек Brio, который вскоре может трансформироваться в субкомпактный кроссовер, сохранил 1,2-литровый бензиновый мотор i-VTEC мощностью 90 лошадиных сил. Ассистирует ему 5-ступенчатая «механика» или вариатор. Привод может быть только передним.

Помимо этого двигателя новый бюджетный SUV Honda может обзавестись 1,5-литровым агрегатом i-VTEC, заимствованным у вседорожника Elevate. Его отдача составляет 121 л.с., а набор трансмиссий повторяет модель Brio. 

В продажу новый недорогой кроссовер «Хонды» может выйти в ближайшие несколько лет.

