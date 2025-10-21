ДомойАвтоновости сегодняToyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Toyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Текст: Алексей Шмидт
менее 2 мин. чтения
toyota land cruiser fj 10 1

Как и предсказывали японские СМИ, сегодня ночью состоялся официальный релиз нового внедорожника Toyota начального уровня. Машина будет представлена официально на выставке Japan Mobility Show 2025 в конце октября – начале ноября, а пока можно полюбоваться ее студийными изображениями.

Land Cruiser FJ (именно так назвали машину) получил квадратный кузов, напоминающий актуальный Land Cruiser Prado. Передний и задние бамперы автомобиля выглядят очень короткими, что должно позитивным образом сказаться на геометрической проходимости машины на бездорожье. 

001 1
Toyota Land Cruiser FJ

Длина кузова новинки «Тойоты» составила 4575 мм, ширина 1855 мм, а высота 1960 мм. Расстояние между осями оказалось равно 2,6-метрам.

Как и предполагалось ранее, в основу внедорожника легла модифицированная бюджетная рамная платформа IMV, на которой ранее был построен недорогой вариант пикапа Hulix Champ.

251021 29821 8 dDcjr 1
Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Интерьер Land Cruiser FJ оказался схож с Land Cruiser Prado, получив обилие физических кнопок и точно такой же дизайн. Салон рассчитан на пять человек и предусматривает небольшой багажник сзади.

251021 29821 9 w98TO 1
Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Приводить в движение внедорожник будет 2,7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE, работающий в паре с шестискоростной автоматической трансмиссией Super ECT. Пару ему составит система полного привода. Максимальная мощность мотора будет равна 163 лошадиным силам, а крутящий момент 246 Нм. 

В продажу в Японии самый недорогой Toyota Land Cruiser поступит в 2026 году. Стоимость автомобиля объявят ближе к его появлению у дилеров.

Читайте нас в ТЕЛЕГРАМ и GOOGLE NEWS

Фото:Toyota

Читайте также:

Последние новости:

В Россию вернули известный японский кроссовер с едва...

Новый агрессивный внедорожник Renault близок к серийному дебюту

Новый Mercedes-Benz S-Class показали в виде конкурента BMW...

Названы бренды самых качественных автомобильных шин: Goodyear обогнал...

Раскритикованный Honda Prelude получит версию Type R мощностью...

Новый Honda CR-Z показан на первых концепт-артах 

Новый большой и быстрый кроссовер BMW X9 M...

Известный в России компакт-кроссовер Kia получит «злой» дизайн...

Toyota хочет побороться с Suzuki Jimny через Daihatsu

Соперник Toyota Alphard от Nissan получит очень быструю...

Новый BMW iX1 хочет привлечь покупателей внешним видом...

Новый Nissan X-Trail удивит другим дизайном и техникой

Назван внедорожник, способный проезжать без поломок больше 400...

Mitsubishi Lancer Evo XI показали на реалистичных изображениях

В Россию привезли бюджетный Toyota Hilux «не для...

Найден Mercedes, который простоял в гараже 42 года...

Загрузить больше

2013-2025 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+