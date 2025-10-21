Toyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Как и предсказывали японские СМИ, сегодня ночью состоялся официальный релиз нового внедорожника Toyota начального уровня. Машина будет представлена официально на выставке Japan Mobility Show 2025 в конце октября – начале ноября, а пока можно полюбоваться ее студийными изображениями.
Land Cruiser FJ (именно так назвали машину) получил квадратный кузов, напоминающий актуальный Land Cruiser Prado. Передний и задние бамперы автомобиля выглядят очень короткими, что должно позитивным образом сказаться на геометрической проходимости машины на бездорожье.
Длина кузова новинки «Тойоты» составила 4575 мм, ширина 1855 мм, а высота 1960 мм. Расстояние между осями оказалось равно 2,6-метрам.
Как и предполагалось ранее, в основу внедорожника легла модифицированная бюджетная рамная платформа IMV, на которой ранее был построен недорогой вариант пикапа Hulix Champ.
Интерьер Land Cruiser FJ оказался схож с Land Cruiser Prado, получив обилие физических кнопок и точно такой же дизайн. Салон рассчитан на пять человек и предусматривает небольшой багажник сзади.
Приводить в движение внедорожник будет 2,7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE, работающий в паре с шестискоростной автоматической трансмиссией Super ECT. Пару ему составит система полного привода. Максимальная мощность мотора будет равна 163 лошадиным силам, а крутящий момент 246 Нм.
В продажу в Японии самый недорогой Toyota Land Cruiser поступит в 2026 году. Стоимость автомобиля объявят ближе к его появлению у дилеров.