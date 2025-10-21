Toyota представила долгожданный внедорожник начального уровня

Как и предсказывали японские СМИ, сегодня ночью состоялся официальный релиз нового внедорожника Toyota начального уровня. Машина будет представлена официально на выставке Japan Mobility Show 2025 в конце октября – начале ноября, а пока можно полюбоваться ее студийными изображениями.

Land Cruiser FJ (именно так назвали машину) получил квадратный кузов, напоминающий актуальный Land Cruiser Prado. Передний и задние бамперы автомобиля выглядят очень короткими, что должно позитивным образом сказаться на геометрической проходимости машины на бездорожье.

Toyota Land Cruiser FJ

Длина кузова новинки «Тойоты» составила 4575 мм, ширина 1855 мм, а высота 1960 мм. Расстояние между осями оказалось равно 2,6-метрам.

Как и предполагалось ранее, в основу внедорожника легла модифицированная бюджетная рамная платформа IMV, на которой ранее был построен недорогой вариант пикапа Hulix Champ.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Интерьер Land Cruiser FJ оказался схож с Land Cruiser Prado, получив обилие физических кнопок и точно такой же дизайн. Салон рассчитан на пять человек и предусматривает небольшой багажник сзади.

Интерьер Toyota Land Cruiser FJ

Приводить в движение внедорожник будет 2,7-литровый бензиновый двигатель 2TR-FE, работающий в паре с шестискоростной автоматической трансмиссией Super ECT. Пару ему составит система полного привода. Максимальная мощность мотора будет равна 163 лошадиным силам, а крутящий момент 246 Нм.

В продажу в Японии самый недорогой Toyota Land Cruiser поступит в 2026 году. Стоимость автомобиля объявят ближе к его появлению у дилеров.