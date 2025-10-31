ДомойАвтоновости сегодняКто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую копию болида Ferrari из...

Кто-то потратил больше 6 млн рублей на неработающую копию болида Ferrari из Формулы-1

Текст: Ростислав Архипов
менее 2 мин. чтения
DSC02774 61294 scaled 1

В мире автомобилей безумными расходами на поддельные машины сейчас никого не удивить, но иногда такие странные вложения объяснить бывает безумно сложно. 

Один из таких примеров – копия болида Формулы-1, которую удалось реализовать на аукционе за невероятную сумму: 79 тысяч долларов (6,4-миллиона рублей по нынешнему курсу).

Согласно информации, раскрытой о торгах на сайте «Bring a Trailer», речь идет о неработающей копии машины Ferrari SF-24. Реплика создана в масштабе 1:1, но не способна передвигаться самостоятельно.

DSC02963 63297 scaled 1
Реплика болида Ferrari SF-24

Автор проекта неизвестен, но сам болид выполнен из стекловолокна и карбона, а также окрашен в гоночную ливрею команды Ferrari и обут в черные колеса со сликовыми покрышками Pirelli P Zero.

Внутри автомобиля можно найти руль, повторяющий по форме и кнопкам оригинальный штурвал машин Ф1, ложемент для гонщика и красные многоточечный ремень безопасности.

DSC02871 62345 scaled 1
Реплика болида Ferrari SF-24

Копия гоночного болида Ferrari, который использовался в сезоне Формулы-1 2024 года гонщиками Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, обладает длиной в 5,13-метра, шириной в 2-метра и весит всего 300 кг.

DSC02902 62662 scaled 1
Реплика болида Ferrari SF-24

Машина не оснащена двигателем и трансмиссией, представляя собой выставочный экземпляр, поэтому ее цена выглядит крайне завышенной.

Тем не менее, похоже, в мире нашелся человек, который приобрел ее для каких-то собственных целей, не связанных с ездой.  

Фото:Bring a Trailer

