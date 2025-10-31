Стали известны подробности о возрожденном спорткаре Toyota MR2

Toyota может выпустить новое спортивное купе Toyota MR2. Такие слухи появились относительно недавно и предполагают дебют такого автомобиля в ближайшие несколько лет. Но первые разговоры о воскрешении MR2 датированы 2021 годом, когда «Тойота» тайно показала концепт Sports EV, за которым в 2023-м последовала модель FT-Se.

Сама компания не спешит раскрывать карты относительно одного из своих перспективных проектов, поэтому журналистам остается только строить догадки.

По новым слухам, пришедшим от японских инсайдеров, на этот раз Toyota не будет полагаться на помощь сторонних автопроизводителей (BMW или Subaru). И вместо этого создаст новый MR2 собственными силами.

Концепт-кар Toyota FT-Se

Судя по всему, машину собираются построить на специальной платформе, созданной инженерами Toyota. И она может позаимствовать некоторые элементы у других автомобилей Gazoo Racing, в том числе у прототипа GR Yaris M, представленного в январе 2025 года.

Несмотря на то, что этот концепт обладал компактным кузовом, его приводил в движение новый 2-литровый 4-цилиндровый двигатель, расположенный по центру.

На Токийском автосалоне в январе этого года гонщик команды Toyota Rikie Racing Хироаки Ишиура сказал об этом шоу-каре, что он может оказаться чем-то вроде нового MR2.

Toyota GR Yaris M

Все ждали, что следующий Toyota MR2 будет электромобилем. Особенно после дебюта электрического концепта FT-Se. Однако с тех пор прошло немало времени и недавно выяснилось, что «тойотовцы» работают над совершенно новым 2-литровым 4-цилиндровым двигателем, который в случае со свежим MR2 может получить некоторую степень электрификации.

В будущем этот мотор появится в следующей Celica, а его максимальная мощность будет способна достигать 400 лошадиных сил.

Ожидается, что новый MR2 будет оснащен системой полного привода, а также 6-скоростной механической или 8-диапазонной автоматической трансмиссией.

Презентация возрожденного спорткупе Toyota может состояться уже в следующем году.